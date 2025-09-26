Сирський: Штурмові війська показали свою ефективність в плані мобільних дій

Також головнокомандувач зазначив, що командування не протиставляє в плані забезпечення Штурмові та Десантно-штурмові війська. Також Сирський пояснив, в чому їх основна відмінність.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Штурмові війська показали свою ефективність в плані мобільних дій.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами.

«Створення штурмових військ як окремого роду військ викликає багато питань. Дехто не розуміє, чому б не поєднати штурмові і десантно-штурмові війська в одну структуру, чому обраний такий шлях розвитку і побудови Збройних Сил”, – сказав Сирський.

Він зазначив, що у нас незвичайна війна. Це війна високих технологій, війна дронів. І командування постійно шукає ті форми, способи, структури, методи ведення бойових дій, які приносять найбільший успіх. Рік тому вперше використали штурмові підрозділи в наступальній операції. Це були 33-й і 225-й штурмові батальйони на Курщині. Тоді ці батальйони першими зайшли на територію ворога, прорвали його оборону на кордоні.

Вони показали свою ефективність в плані мобільних дій, випередженні дій ворога, використання не тактики наступу з фронту, а в першу чергу діями дрібних штурмових груп, оточуючи противника з флангів, заходів у тил. І ця успішність була підтверджена співвідношенням втрат противника і нашими втратами. Так, в противника втрати в рази більші за наші.

Згодом на Покровському напрямку дуже ефективно показав себе 425-й штурмовий батальйон.

Після вивчення курського досвіду, з огляду на ефективність цих військ, ми масштабували такі підрозділи.

На цей час ми маємо вже декілька (штурмових) полків, низку окремих батальйонів, які підтверджують свою ефективність буквально на всіх ділянках фронту.

Також Сирський пояснив, в чому їх основна відмінність від десантно-штурмових військ.

Десантно-штурмові війська – це, так би мовити, елітна піхота. Це частини, які можуть ввести наступ, оборонятися, проводити глибокі рейдові дії. І, як правило, їх використовують на найбільш важливих ділянках фронту, де сильний противник зосереджує найбільші свої зусилля. Вони оснащені найбільш сучасною технікою, озброєнням і показують свою високу стійкість. Вони (ДШВ) мають свої смуги оборони. Вони спроможні проводити активні наступальні дії протягом тривалого часу.

Тоді як штурмові частини – це підрозділи швидкого реагування. Головна їхня риса – те, що вони мобільні. Штурмові підрозділи стають одним з ключових елементів підвищення наступального потенціалу, що забезпечить адаптацію до сучасних викликів війни. Вони також оснащені всім тим сучасним озброєнням, що у нас є в Збройних Силах. Водночас їм не призначаються якісь постійні ділянки, класичні смуги ведення оборони чи наступу. Вони діють там, де найважче.

Тобто: ситуація погіршилася: штурмовий батальйон або штурмова рота висунулись, провели зачистку, підтримали підрозділи, які зазнають втрат або не можуть втримати оборону, провели контрнаступальні дії. Це їхня головна відмінність.

У наступі вони (Штурмові війська) використовуються, як правило, у складі передових загонів, вони протискають першу смугу оборони противника і забезпечують ведення в бій десантних або загальновійськових бригад чи батальйонів.

Про їхню популярність свідчить те, що кожен комбриг або командир корпусу просить (на допомогу) штурмові підрозділи, особливо там, де дійсно відбуваються активні бойові дії.

Штурмові війська завоювали свою славу на найважчих ділянках фронту.

Дехто каже, що ці полки не мають своїх традицій, на відміну від бригад, які давно сформовані. Так, вони (штурмові полки) існують рік, деякі й менше, але вони свої традиції здобули в боях. Їхні традиції вибудовуються у братерських відносинах між військовослужбовцями, на власних перемогах.

Багато їхніх командирів мають звання Герой України – найвище звання. Переважна частина військовослужбовців нагороджена державними нагородами, відомчими відзнаками. Це дійсно наша еліта.

Що десантники, що штурмовики зазнають у наступі приблизно однакових втрат. Вони суттєво нижче, ніж у противника. Штурмовик – це не камікадзе. Це сміливий воїн, патріот, який за покликом душі й серця йде в ці війська. У них є своя тактика, своя ідея, своя підготовка. Обов'язково з кожною штурмовою групою йде безпілотник, який проводить розвідку. Командири штурмових підрозділів постійно разом зі своїм особовим складом.

Сирський зазначає, що, напевно, це найбільша така сильна риса штурмових військ – тому що там більшість командирів прийшли з рядових солдатів, сержантів, і вони, як правило, діють разом зі своїми підрозділами.

Також головнокомандувач пояснив, чому не можна змішувати Десантно-штурмові війська і Штурмові війська. По-перше, вони виконують різні завдання. І також, в силу специфіки виконання завдань, ці частини (Штурмові війська) постійно знаходяться під його контролем, під контролем Генерального штабу. Їх потрібно поповнювати. Вони мають свою програму підготовки, готуються до наступних дій, до штурмових дій. Вони повинні постійно забезпечуватися сучасною технікою.

“Усе, що в нас є нове, ми впроваджуємо у Штурмових військах одночасно з Десантно-штурмовими військами. Ми їх не протиставляємо в плані забезпечення. До речі, противник і тут іде нашим шляхом. У них теж створена окрема структура командування подібних штурмових військ. Вона є в складі їхнього пункту управління, який проводить операцію на нашій території”, – розповів Сирський.