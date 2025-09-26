Сирський: на Добропільському напрямку ворог не зміг реалізувати прорив. Окупанти опинились у пастці, їх знищують

Після успішних дій української армії на Добропільському напрямку ворог відмовився від свого наступу на Новопавлівському напрямку. Командування ворога перекинуло морську піхоту на Добропільський напрямок. Зараз ці частини зазнали втрат і не мають успіху.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на Добропільському напрямку ворог не зміг реалізувати прорив і опинився у пастці.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами.

Сирський прокоментував ситуацією щодо найбільш проблемних ділянок і напрямків активного наступу ворога.

Зокрема ворог планував до літа мати успіх на основних напрямках наступу – просунутися вперед, взяти під контроль і до початку осені створити «буферну зону» в Харківській та Сумській областях, захопити Покровську агломерацію, вийти на кордони Донецької області, захопити низку територій в Запорізькій, Дніпропетровській і Херсонській областях.

Але ці плани ворога не були реалізовані – завдяки вмілим діям наших воїнів, грамотним і продуманим діям командирів, вчасному проведенню корпусної реформи, ефективному ураженню ворожого тилу. Можна сказати, що весняна і літня кампанія росіян фактично зірвані, зазначив головнокомандувач ЗСУ.

З початку літа відбулася зміна в тактиці противника. Він перейшов до нової тактики — так званої «тисячі порізів», що полягає в одночасному використанні великої кількості невеликих штурмових груп – 4-6 військовослужбовців, які наступають, використовуючи рельєф місцевості, яри, посадки, з головним завданням – якнайглибше проникнути на нашу територію. Вийти, накопичитися, знову пройти і потім уже атакувати наші об’єкти в глибині, паралізувати нашу логістику, ротацію військ, знищувати наші запаси. І таким чином просто захопити територію, не застосовуючи великої кількості військ.

Сирський зазначає, що фактично така ситуація склалася на Добропільському напрямку, де противник силами 8-ї та 51-ї загальновійськових армій, 68‑го армійського корпусу приступив до втілення цієї тактики на практиці. Таку ж тактику ворог застосовує і на Новопавлівському напрямку.

Після низки важких боїв на Покровському напрямку, на напрямку міста Мирноград та в районі селища Новоекономічного бойові дії поступово зміщувалися на північ. Противник, розтягуючи фронт і маючи суттєву перевагу в силах і засобах, силами переважно бригад 51‑ї армії й передових батальйонів, зміг просунутися окремими групами на глибину від 12 до 20 км.

Передбачаючи такий розвиток подій, українські бійці перемістили низку військових частин. План полягав у тому, щоб розсікти угруповання ворога по бар’єрному рубежу — річці Казенний Торець. Таким чином ті підрозділи ворога, які просунулися в глибину, опинились у своєрідному “мішку”. Одночасно ЗСУ закрили цей рубіж діями підрозділів Десантно-штурмових військ на зустрічних напрямках із півночі й півдня. Ворог опинився в пастці. Зараз фактично відбувається його знищення.

Територія, яка була звільнена, на сьогодні становить 168 кв. км, зачищено від диверсійних груп – близько 182 кв. км.

Сирський пояснив відмінність. Звільнена територія – це та, яка перебувала під контролем противника. А зачищена – територія, куди проникли диверсійні групи ворога, але остаточно він не взяв її під контроль.

Тобто загалом приблизно 360 квадратних кілометрів станом на сьогодні були звільнені та зачищені від ворога. І цей процес продовжується.

Сирський зазначив, що ця ситуація чимось подібна до минулорічної ситуації в Курській області. Сили оборони спромоглися вивільнити ті невеличкі резерви, які вдалося зробити за рахунок нових бригад. Їх змогли укомплектувати, підготувати і завдати удару. Причому цим ударом випередили противника приблизно на тиждень.

Ворог змушений був передислокувати на Добропільський напрямок угруповання морської піхоти у складі чотирьох бригад та одного полка морської піхоти, які спершу були поступово переміщені із Сумського напрямку на Новопавлівський. Після успішних дій ЗСУ на Добропільському напрямку ворог відмовився від свого наступу на Новопавлівському напрямку та перекинув морську піхоту на Добропільський напрямок. Зараз ці частини зазнали втрат і не мають успіху.

“Щодня ми знищуємо там, за різними оцінками, по 200 і більше військовослужбовців ворога. Звичайно, ця ситуація матиме подальший розвиток. Я передбачаю, що ворог і надалі застосовуватиме резерви, переміщуючи їх. Я хочу відзначити дуже успішні дії наших штурмових полків та Десантно-штурмових військ, які показали високу навченість і мотивацію, на практиці засвідчили свою високу ефективність”, – сказав Сирський.