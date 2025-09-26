“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
ГоловнаСуспільствоВійна

Сирський: Сили оборони щодня виконують приблизно 15-20 штурмових дій

Сили оборони продовжують тактику активних контрнаступальних дій, активної оборони.

Сирський: Сили оборони щодня виконують приблизно 15-20 штурмових дій
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час спілкування з журналістами
Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що наразі Сили оборони щодня виконують приблизно 15-20 штурмових дій. 

Про це він сказав під час спілкування з журналістами. 

«Що стосується загальної ситуації на фронті, вона залишається складною. Противник продовжує наступати на основних напрямках, зокрема Покровському і Добропільському. Напружена ситуація зберігається також на Лиманському і Новопавлівському напрямках. На інших напрямках ситуація характеризується бойовими діями низької інтенсивності. В цілому ситуація – під нашим контролем», – розповів Сирський.

Він зазначив, що за останній час маємо певні успіхи.

Загальна укомплектованість наступального угрупування противника становить близько 712 тисяч осіб. Активний фронт має протяжність майже 1250 км. За рік ця лінія збільшилася приблизно на 200 км. Крім того, в нас ще є 2400 км, де не ведуться бойові дії, але там ми також повинні тримати наші війська.

У середньому, щодня в нас відбувається від 160 до 190 бойових зіткнень. І приблизно 15-20 штурмових дій із нашого боку. Тобто українська армія продовжує тактику активних контрнаступальних дій, активної оборони. Це дає змогу, по-перше, не віддавати ініціативу ворогу. А також маневрувати силами й засобами, зосереджуючи основні зусилля на проблемних напрямках.

Також Сирський повідомив, що ворог застосовує приблизно вдвічі більше артилерійських снарядів. Українська сторона це компенсує за рахунок точності ударів, ведення розвідки та ураження найбільш важливих об'єктів противника.
