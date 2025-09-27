Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Війна

РФ атакувала дронами залізничну інфраструктуру на Одещині

Рух потягів відновлено.

РФ атакувала дронами залізничну інфраструктуру на Одещині
Фото: Telegram

Уночі росіяни атакували залізничну інфраструктуру Одеської області. Є пошкодження.

Про це повідомляє "Укрзалізниця". 

Сьогодні під атакою російських дронів опинилася залізнична інфраструктура Одещини, там зафіксовано пошкодження. 

Як повідомили у прокуратурі Одещини, збройні сили РФ атакували ударними дронами територію Подільського району.

"На щастя, обійшлося без постраждалих серед залізничників та пасажирів — завдяки оперативній роботі всі пасажирські поїзди були зупинені на безпечній відстані від місць ударів", — ідеться у повідомленні.

Рух поїздів відновлено. В Укрзалізниці запевнили, що докладають максимум зусиль, аби скоротити відставання від графіка.
