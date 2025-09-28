Ворог обстріляв Харківщину: є постраждалі та пошкоджена інфраструктура

Протягом минулої доби під ударами ворога опинилися сім населених пунктів Харківської області. Унаслідок обстрілу в селищі Приколотне Вільхуватської громади постраждав 42-річний чоловік, повідомляє очільник ОВА Олег Синєгубов.
Російські війська застосовували різні види озброєння, зокрема три БпЛА типу «Молнія», один FPV-дрон та два безпілотники невстановленого типу.
Унаслідок атак пошкоджена цивільна інфраструктура.
У Харківському районі постраждали приватний будинок у селі Козача Лопань та господарча споруда в Руській Лозовій.
У Куп’янському районі пошкоджено автомобіль у селі Мостове, приватний будинок у Малому Бурлуку та дорожнє покриття в Приколотному.
В Ізюмському районі зафіксовано займання сухої трави в Пісках-Радьківських.
Також транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 174 людини, з яких залишаються 37. Від початку роботи там зареєстровано вже 4902 особи.
- На світанку 28 вересня російські окупанти здійснили масовану атаку по Україні. У Запоріжжі зафіксовано щонайменше 2 удари. Відомо про 21 пораненого, серед них - троє дітей.