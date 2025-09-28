Ворог обстріляв Харківщину: є постраждалі та пошкоджена інфраструктура

наслідки російського обстрілу Борової на Харківщині 13 вересня 2025 року

Протягом минулої доби під ударами ворога опинилися сім населених пунктів Харківської області. Унаслідок обстрілу в селищі Приколотне Вільхуватської громади постраждав 42-річний чоловік, повідомляє очільник ОВА Олег Синєгубов.

Російські війська застосовували різні види озброєння, зокрема три БпЛА типу «Молнія», один FPV-дрон та два безпілотники невстановленого типу.

Унаслідок атак пошкоджена цивільна інфраструктура.

У Харківському районі постраждали приватний будинок у селі Козача Лопань та господарча споруда в Руській Лозовій.

У Куп’янському районі пошкоджено автомобіль у селі Мостове, приватний будинок у Малому Бурлуку та дорожнє покриття в Приколотному.

В Ізюмському районі зафіксовано займання сухої трави в Пісках-Радьківських.

Також транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 174 людини, з яких залишаються 37. Від початку роботи там зареєстровано вже 4902 особи.