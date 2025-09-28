В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Ворог обстріляв Харківщину: є постраждалі та пошкоджена інфраструктура

РФ застосувала по області різні види озброєння.


наслідки російського обстрілу Борової на Харківщині 13 вересня 2025 року

Протягом минулої доби під ударами ворога опинилися сім населених пунктів Харківської області. Унаслідок обстрілу в селищі Приколотне Вільхуватської громади постраждав 42-річний чоловік, повідомляє очільник ОВА Олег Синєгубов.

Російські війська застосовували різні види озброєння, зокрема три БпЛА типу «Молнія», один FPV-дрон та два безпілотники невстановленого типу.

Унаслідок атак пошкоджена цивільна інфраструктура. 

У Харківському районі постраждали приватний будинок у селі Козача Лопань та господарча споруда в Руській Лозовій. 

У Куп’янському районі пошкоджено автомобіль у селі Мостове, приватний будинок у Малому Бурлуку та дорожнє покриття в Приколотному. 

В Ізюмському районі зафіксовано займання сухої трави в Пісках-Радьківських.

Також транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 174 людини, з яких залишаються 37. Від початку роботи там зареєстровано вже 4902 особи.
