Ексклюзив"Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство", – хірургиня Анастасія Пристая
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Війна

Оборонці за добу ліквідували майже 1100 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення армія ворога втратила близько 1 109 590 солдатів. 

Оборонці за добу ліквідували майже 1100 окупантів
Війна з Росією
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1080 окупантів, 7 ворожих танків, 53 артилерійські системи, по 1 РСЗВ та ППО, 111 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 2 одиниці спецтехніки. 

Про це повідомили у Генштабі. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1109590 (+1080) осіб
  • танків  – 11218 (+7) од
  • бойових броньованих машин – 23290 (+0) од
  • артилерійських систем – 33284 (+53) од
  • РСЗВ – 1504 (+1) од
  • засоби ППО – 1224 (+1) од
  • літаків – 427 (+0) од
  • гелікоптерів – 345 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65002 (+617)
  • крилаті ракети – 3790 (+43)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни  – 63151 (+111)
  • спеціальна техніка – 3979 (+2).

Дані уточнюються.
