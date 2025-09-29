Оборонці за добу ліквідували майже 1100 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення армія ворога втратила близько 1 109 590 солдатів.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1080 окупантів, 7 ворожих танків, 53 артилерійські системи, по 1 РСЗВ та ППО, 111 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 2 одиниці спецтехніки.

Про це повідомили у Генштабі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.09.25 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1109590 (+1080) осіб

танків – 11218 (+7) од

бойових броньованих машин – 23290 (+0) од

артилерійських систем – 33284 (+53) од

РСЗВ – 1504 (+1) од

засоби ППО – 1224 (+1) од

літаків – 427 (+0) од

гелікоптерів – 345 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65002 (+617)

крилаті ракети – 3790 (+43)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 63151 (+111)

спеціальна техніка – 3979 (+2).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.