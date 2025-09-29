Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Зеленський: навіть під час війни ми ніколи не забуваємо про трагедію Бабиного Яру

"У Бабиному Яру нацисти вбили близько ста тисяч людей за час окупації".

Зеленський: навіть під час війни ми ніколи не забуваємо про трагедію Бабиного Яру
Фото: скріншот

Президент Володиир Зеленський вшанував пам’ять жертв масових розстрілів нацистами у Бабиному Яру.

"Навіть під час війни ми ніколи не забуваємо про трагедію Бабиного Яру, про трагедію Голокосту. Ця трагедія була великою, тому що світ був дуже повільним і мовчки дивився на агресію фашистів. Трагедія Бабиного Яру – це приклад того, чому сьогодні світ не може стояти осторонь, мовчки спостерігати за агресією Росії", — ідеться у зверненні Президента. У 84-ті роковини трагедії Бабиного Яру, глава держави вшанував памʼять людей, які загинули внаслідок масових нацистських розстрілів. 

"У Бабиному Яру нацисти вбили близько ста тисяч людей за час окупації. Вони знищили майже всю єврейську спільноту Києва та представників інших національностей. Вічна памʼять усім жертвам", — наголошує Президент.
