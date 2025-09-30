Отримав заочно підозру російський окупант, який жорстоко поводився з жителями Київщини

На Київщині заочно повідомили про підозру російському окупанту у катуванні цивільного.
Про це повідомила обласна прокуратура.
Йдеться про молодшого лейтенанта 36-ї мотострілецької бригади армії РФ. Його звинувачують у жорстокому поводженні з цивільним населенням, вчиненому групою осіб.
За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації села Вовчків Вишгородського району підозрюваний разом з іншими військовими Росії увірвався до будинку жителя. Озброєний офіцер вдарив господаря, який відмовився віддати акумулятор від автомобіля. Після падіння чоловіка окупант продовжив його бити руками та зброєю по тілу й голові.
Слідство встановлює інших військових, причетних до цього воєнного злочину.
- Того ж дня прокуратура Херсонщини повідомила, що заочно отримали підозру десять осіб, причетні до катувань жителів області.