Отримав заочно підозру російський окупант, який жорстоко поводився з жителями Київщини

На Київщині заочно повідомили про підозру російському окупанту у катуванні цивільного.

Про це повідомила обласна прокуратура.

Йдеться про молодшого лейтенанта 36-ї мотострілецької бригади армії РФ. Його звинувачують у жорстокому поводженні з цивільним населенням, вчиненому групою осіб.

За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації села Вовчків Вишгородського району підозрюваний разом з іншими військовими Росії увірвався до будинку жителя. Озброєний офіцер вдарив господаря, який відмовився віддати акумулятор від автомобіля. Після падіння чоловіка окупант продовжив його бити руками та зброєю по тілу й голові.

Слідство встановлює інших військових, причетних до цього воєнного злочину.