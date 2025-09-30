В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Отримав заочно підозру російський окупант, який жорстоко поводився з жителями Київщини

Інциденти зафіксували у Вишгородському районі.

підозрюваний

На Київщині заочно повідомили про підозру російському окупанту у катуванні цивільного.

Про це повідомила обласна прокуратура.

Йдеться про молодшого лейтенанта 36-ї мотострілецької бригади армії РФ. Його звинувачують у жорстокому поводженні з цивільним населенням, вчиненому групою осіб.

За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації села Вовчків Вишгородського району підозрюваний разом з іншими військовими Росії увірвався до будинку жителя. Озброєний офіцер вдарив господаря, який відмовився віддати акумулятор від автомобіля. Після падіння чоловіка окупант продовжив його бити руками та зброєю по тілу й голові.

Слідство встановлює інших військових, причетних до цього воєнного злочину.

  • Того ж дня прокуратура Херсонщини повідомила, що заочно отримали підозру десять осіб, причетні до катувань жителів області.
