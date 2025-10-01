Ще двох молодих українців врятували з російської окупації

Один із них отримав повістку ще у 17 років.

У межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще двох молодих людей із тимчасово окупованої Росією території.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

За його словами, один із хлопців отримав повістку ще у 17 років і жив у постійному страху примусової мобілізації.

Фото: Telegram/Андрій Єрмак повернення української молоді

«Досягнувши повноліття, він вирішив тікати, щоб його не примусили воювати проти власної держави. Інший хлопець також отримав повістку, а під час обшуку російські військові забрали український паспорт, що значно ускладнило виїзд», - розповів Єрмак.

Він додав, що лише завдяки допомозі волонтерів хлопцю вдалося вибратися з окупації. «Сьогодні обидва вже на підконтрольній території України. Вони отримують підтримку, відновлюють документи та роблять перші кроки до нового життя у вільній Україні», - зауважив Єрмак.