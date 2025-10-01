Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Ще двох молодих українців врятували з російської окупації

Один із них отримав повістку ще у 17 років.

Ще двох молодих українців врятували з російської окупації
російські окупанти
Фото: EPA/UPG

У межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще двох молодих людей із тимчасово окупованої Росією території.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

За його словами, один із хлопців отримав повістку ще у 17 років і жив у постійному страху примусової мобілізації. 

повернення української молоді
Фото: Telegram/Андрій Єрмак
повернення української молоді

«Досягнувши повноліття, він вирішив тікати, щоб його не примусили воювати проти власної держави. Інший хлопець також отримав повістку, а під час обшуку російські військові забрали український паспорт, що значно ускладнило виїзд», - розповів Єрмак.

Він додав, що лише завдяки допомозі волонтерів хлопцю вдалося вибратися з окупації. «Сьогодні обидва вже на підконтрольній території України. Вони отримують підтримку, відновлюють документи та роблять перші кроки до нового життя у вільній Україні», - зауважив Єрмак.
