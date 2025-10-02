У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Кривому Розі чоловік поранив ножем двох військових ТЦК і втік

Наразі особу ймовірного нападника встановлено. 

У Кривому Розі чоловік поранив ножем двох військових ТЦК і втік
Ілюстративне фото
Фото: Ufa1

У Кривому Розі сьогодні вранці чоловік напав із ножем на двох військовослужбовців Територіального центру комплектування та Соціальної підтримки (ТЦК та СП).Наразі обох доставили у лікарню, один із поранених перебуває у важкому стані.

Про це повідомила поліція Дніпропетровщини та обласний ТЦК.

Встановлено, що під час спілкування між чоловіком та військовими виник конфлікт, в ході якого зловмисник дістав з кишені ніж та завдав ним ударів 53-річному та 36-річному військовослужбовцям. Після чого підозрюваний втік. 

Наразі особу ймовірного нападника встановлено, з ним розпочаті слідчі дії. 

Слідчі відкрили кримінальні провадження, передбачені ч.1 ст.125 та ч.1 ст.121(умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.
