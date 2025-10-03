Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони: ситуація на південному напрямку загострюється, ворог посилює обстріли

Ворог зменшив інтенсивність штурмових дій на Придніпровському напрямку.

Сили оборони: ситуація на південному напрямку загострюється, ворог посилює обстріли
Ілюстративне фото
Фото: 23 ОМБр

У вересні кількість бойових зіткнень у зоні відповідальності угруповання військ "Південь" зросла на третину. Ворог посилив кількість дронових атак.

Про це заявив речник Сил оборони "Півдня" Владислав Волошин, пише Укрінформ.

"Ситуація на півдні у вересні порівняно з серпнем дещо загострилася, і про це говорять деякі статистичні дані. Наприклад, у серпні противник провів в операційній зоні угруповання військ "Південь" 161 бойове зіткнення, у вересні — вже 205 бойових зіткнень", — зазначив речник.

Як повідомляє Волошин, на Гуляйпільському напрямку у вересні зафіксували 54 бойових зіткнення, на Оріхівському напрямку їхня кількість майже подвоїлася до 84. 

На Придніпровському напрямку відбулося певне зниження інтенсивності бойових дій.

"Дещо зменшилась на Придніпровському напрямку кількість бойових зіткнень, тому що в серпні там їх було 108, а у вересні — 67", — каже військовий.
