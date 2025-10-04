Сибіга: Росія застосувала одну з найжорстокіших тактик під час удару по пасажирських потягах у Шостці

Глава МЗС України Андрій Сибіга прокоментував навмисні удари Росії по пасажирських потягах у Шостці Сумської області.
"Це були прицільні та навмисні удари російських дронів по пасажирських потягах у Шостці, Сумська область. Не один, а два удари підряд. Це одна з найжорстокіших російських тактик — так званий «подвійний удар», коли другий удар потрапляє по рятувальниках і людям, що евакуюються", — наголошує глава зовнішньополітичного відомства.
Сибіга наголошує, Росія має отримати жорстку відповідь за брутальний терор проти цивільних: "Слів недостатньо. Потрібні нові нищівні санкції. Потрібне нове посилення підтримки України. Це можна зробити і потрібно зробити, щоб підвищити ціну цієї війни для Росії".
"Путін має відчути особисту небезпеку продовження цієї війни для себе та свого режиму", — зазначив глава МЗС.
- 4 жовтня Росія атакувала залізничний вокзал у Шосткинській громаді Сумщини. Відомо про щонайменше вісім поранених.