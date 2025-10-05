Уряд збільшив доплати вчителям на прифронтових територіях

Кабмін також передбачив підвищення зарплати педагогічних працівників на 50% у 2026 році.

Кабмін збільшив доплати вчителям на прифронтових територіях. Це стосується 25 000 вчителів, які працюють у 84 прифронтових громадах.

Про це повідомила глава українського уряду Юлія Свириденко.

"Відтепер вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть збільшену щомісячну доплату розміром 4000 грн після сплати податків. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду", – написала Свириденко.

Це стосується 25 000 вчителів, які працюють у 84 громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Кошти будуть нараховані в жовтні за період з 1 вересня 2025 року.

За словами очільниці уряду, у бюджеті на 2026 рік Кабмін також передбачив підвищення зарплати педагогічних працівників на 50%.