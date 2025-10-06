Навмисна темрява: російські плани перезапуску ЗАЕС під прикриттям кризи

Десяте за всю історію повномасштабного вторгнення відключення Запорізької атомної електростанції від зовнішнього живлення відбулося 23 вересня. Тоді росіяни звинуватили Україну в нібито навмисній атаці на Дніпровську лінію, яку нібито пошкодив безпілотник. Нібито «пошкоджена» опора лінії електропередач розташована за 1,9 км на північний схід від межі з енергоблоком №6 Запорізької АЕС.

Фото: EPA/UPG Російські військові охороняють територію окупованої Запорізької атомної електростанції, вересень 2022 року

Greenpeace Україна вдалося отримати супутникові знімки високої роздільної здатності, які не зафіксували жодних видимих уражень ЛЕП, так само як і поряд із нею не зафіксовано ані вирв, ані інших слідів, які б свідчили про “удар безпілотником”.

Для детального аналізу знімків від 26 вересня 2025 року, були залучені фахівці McKenzie Intelligence Services (колишні військові експерти з дистанційного зондування), які підтвердили перші висновки:

Навколо опор лінії 750 кВ немає ознак обстрілів чи ударів. Немає характерних вирв, свіжих слідів вибухів чи пошкоджень ґрунту.

Вертикальні ґратчасті опори збереглися на місці, стоять рівно. Горизонтальні балки між ними також присутні, тобто конструкція не «перекошена».

Опора з підвісною конструкцією теж залишилася — і, фактично, потенційний ремонт цієї ділянки може бути відносно простим.

При аналізі всього регіону не знайдено підтверджень заяв про масовані обстріли по лініях високої напруги.

Фото: надане Поліною Колодяжною

У доповіді також наголошується, що навіть якщо певні ушкодження й існують — вони дуже малі і підлягають порівняно швидкому ремонту. Це прямо суперечить заявам окупантів про буцімто серйозні ушкодження і неможливості швидкого ремонту ліній електропередач. Натомість ними використовуються вісім дизель-генераторів для забезпечення станції постійним живленням.

Варто наголосити, що використання дизель-генераторів як основного джерела електропостачання, в той час як це є аварійним, тобто останнім варіантом, є абсолютно неприйнятним та загрожує, у разі виходу із ладу, серйозними наслідками. І хоча Запорізька АЕС перебуває у стані холодного зупину ще з 2022 року, вона потребує постійного живлення для охолодження реакторів та відпрацьованого ядерного палива.

Можна зробити висновок, що станція жодним чином не була пошкоджена ззовні, що наводить на думку про штучно створену загрозу екологічній безпеці України та Європи самими росіянами. І хоча складно відтворити справжні мотиви свідомого інсценування кризи такого рівня, є певні ознаки, що підготовка до цієї провокації готувалася задовго до 23 вересня.

Greenpeace Україна виявив, що у грудні 2024 року росія почала будівництво ліній електропередач протяжністю 201 км на тимчасово окупованих територіях, між підстанціями у Мелітополі та Маріуполі. Наступним кроком може стати підключення Запорізької АЕС до тимчасово окупованої енергосистеми на півдні та сході України. Це твердження підсилюється Вербальною нотою Постійного представництва російської федерації до держав-членів МАГАТЕ від 2 червня 2025 року, в якій зокрема зазначається, що:

«У разі повної втрати енергоживлення розроблено “Процедуру подачі напруги на власні потреби ЗАЕС з єдиної енергосистеми Росії в умовах відключення високовольтної лінії 750 кВ “ЗАЕС – Дніпровська” та лінії 330 кВ “Л-243 – Феросплавна-1”».

Відповідно, ще в червні 2025 року росія вже мала намір скористатися втратою лінії «Дніпровська» для перепідключення Запорізької АЕС до окупованої енергосистеми.

Паралельно із побудовою нової ЛЕП на окупованих територіях, завершилося будівництво нової системи водопостачання для ставка охолоджувача Запорізької атомної електростанції. Вона потрібна для ефективного відведення тепла, що утворюється під час роботи реактора, а також для охолодження вже відпрацьованого ядерного палива. Після підриву Каховської греблі 6 червня 2023 року, ЗАЕС не мала достатньої кількості води для охолодження, адже станція критично залежала від Каховського водосховища. На той момент наслідків для станції не було, адже вона перебувала у стані холодного зупину, відповідно води потребувала набагато менше.

Із останніх подій ми можемо зробити невтішний висновок - росіяни планують повністю відключити ЗАЕС від української мережі та перезапустити станцію від окупованої електромережі. І хоча наразі мова йде лише про один реактор, навіть він може нести ризики непередбачених масштабів.

Окрім проблем із електропостачанням та водою, є ще й брак кваліфікованого персоналу для обслуговування станції. Останнє дослідження Truth Hounds, до якого долучився і Greenpeace, показує, що станція не має безпечних умов для перезапуску. Порушення прав персоналу, кадровий дефіцит, тиск, а також відсутність нормального контролю й регламенту ставлять під загрозу не лише працівників, а й ядерну безпеку всього регіону.

З усього наведеного вище стає зрозумілим, що світ має об'єднатися і зупинити плани росіян. І хоча з 2022 року держави-члени МАГАТЕ намагаються відігравати активну роль у стримуванні російської загрози для українських атомних електростанцій, керівництво самого Агентства, зокрема генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі, демонструє тривожну нерішучість і суперечливість у своїй позиції щодо дій росії.

Показовим прикладом стала його поява в Москві наступного дня після того, як через дії рф ЗАЕС втратила зовнішнє електропостачання вже вдесяте. Там Гроссі був почесним гостем на конференції «Атомний тиждень», організованій «Росатомом» — компанією, яка безпосередньо бере участь в окупації ЗАЕС і доклала зусилля для репресій українського персоналу станції. Замість чіткої критики він обмежився теплими словами на адресу російської атомної галузі та її керівника, Олексія Ліхачова, якого назвав своїм другом.

Фото: ТАСС Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гросс і президент Росії Путін, зустріч у Кремлі, Москва, 25 вересня 2025 року. Фото ТАСС

Що ж можна зробити аби зупинити спроби ядерного шантажу та планів щодо перезапуску станції?

МАГАТЕ має визнати саботаж росії офіційно та припинити ігнорувати докази. Також, МАГАТЕ повинно висунути публічні та однозначні вимоги до рф та росатома, як структури, що фактично контролює ЗАЕС:

Негайно відновити пошкоджену лінію електропередачі 750 кВ і забезпечити її повторне підключення до української енергосистеми;

Забезпечити припинення всіх бойових дій Росії в районі ЗАЕС, включно з артилерійськими обстрілами, ударами з РСЗВ «Град» та атаками дронів по Нікопольському району, щоб українські фахівці могли безпечно провести ремонт лінії 330 кВ «Л-243-Феросплавна-1»;

Офіційно відмовитися від планів інтеграції ЗАЕС до тимчасово окупованої російської енергомережі;

Скасувати будь-які наміри запуску хоча б одного реактора на станції, навіть у режимі зниженої потужності, допоки станція перебуває під окупацією та не забезпечено повну ядерну безпеку під контролем України.

Припинити окупацію станції та передати її під український контроль. Але ж всі ми розуміємо, що для росіян ЗАЕС - це великий воєнний трофей, дуже зручний для ядерного шантажу України та цивілізованого світу.

Міжнародна спільнота повинна докласти всіх зусиль аби накласти санкції на Росатом і їх дочірні компанії за окупацію та втручання в ядерну інфраструктуру незалежної країни.

Це вже десятий блекаут на ЗАЕС від початку окупації. Але цього разу — найтриваліший. І найнебезпечніший. Якщо станцію повністю інтегрують у російську енергомережу — це буде не просто технічна зміна. Це буде новим в історії актом зухвалого ядерного рейдерства.

І питання вже не лише в Україні. Бо через дії росіян на порозі великої ядерної кризи знаходиться весь світ.