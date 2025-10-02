Сибіга: Росія навмисно знеструмила Запорізьку АЕС

На думку очільника МЗС, це було вручну здійснене відключення, яке мало характер випробування.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував відключення Запорізької АЕС від електропостачання.

"Росія навмисно знеструмила Запорізьку атомну електростанцію. Це було вручну здійснене відключення, яке мало характер випробування, оскільки Росія готується знову підключити окуповану Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми”, - зазначив Сибіга.

Він наголосив, що наступним кроком Росії буде запуск реактора без належного охолодження, без відповідних ліцензій та наглядових процедур.

“Це безвідповідальний крок, зроблений лише для того, щоб продемонструвати контроль Путіна. Такі безвідповідальні дії Росії збільшують ризик ядерних інцидентів”, - підкреслив міністр.

Андрій Сибіга повідомив, що Запорізьку АЕС треба розглядати як військовий маневр, і закликав МАГАТЕ, його держави-члени та всіх відповідних партнерів вжити всіх можливих заходів, щоб дозволити негайне проведення відновлювальних робіт на залишковій резервній лінії та швидке відновлення численних незалежних зовнішніх джерел живлення до ЗАЕС.

Серед таких заходів - гарантії безпеки, тимчасові вікна припинення вогню, безперешкодний доступ для ремонтних бригад та надання спеціалізованого обладнання.