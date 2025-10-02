Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Сибіга: Росія навмисно знеструмила Запорізьку АЕС

На думку очільника МЗС, це було вручну здійснене відключення, яке мало характер випробування.

Сибіга: Росія навмисно знеструмила Запорізьку АЕС
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував відключення Запорізької АЕС від електропостачання. 

"Росія навмисно знеструмила Запорізьку атомну електростанцію. Це було вручну здійснене відключення, яке мало характер випробування, оскільки Росія готується знову підключити окуповану Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми”, - зазначив Сибіга.

Він наголосив, що наступним кроком Росії буде запуск реактора без належного охолодження, без відповідних ліцензій та наглядових процедур. 

“Це безвідповідальний крок, зроблений лише для того, щоб продемонструвати контроль Путіна. Такі безвідповідальні дії Росії збільшують ризик ядерних інцидентів”, - підкреслив міністр.

Андрій Сибіга повідомив, що Запорізьку АЕС треба розглядати як військовий маневр, і закликав МАГАТЕ, його держави-члени та всіх відповідних партнерів вжити всіх можливих заходів, щоб дозволити негайне проведення відновлювальних робіт на залишковій резервній лінії та швидке відновлення численних незалежних зовнішніх джерел живлення до ЗАЕС.

Серед таких заходів - гарантії безпеки, тимчасові вікна припинення вогню, безперешкодний доступ для ремонтних бригад та надання спеціалізованого обладнання.

  • 23 вересня унаслідок відключення високовольтної лінії, що живить тимчасово окуповану Запорізьку АЕС, станція втратила живлення власних потреб від української енергосистеми.

  • Згодом глава МЗС Андрій Сибіга повідомив, що Росія створює умови для підключення Запорізької АЕС до своєї енергосистеми і намагається залучити до цього процесу МАГАТЕ.

  • За інформацією МАГАТЕ, Запорізька АЕС вже десятий день залишається без основного джерела живлення та функціонує лише завдяки резервним дизель-генераторам. Запасів пального для їх роботи вистачить приблизно на 10 днів.

  • Генеральний директор агентства Рафаель Маріано Ґроссі наголосив, що ситуація є вкрай нестабільною та несе серйозні ризики ядерній і радіаційній безпеці. У разі відключення резервних систем існує загроза розплавлення ядерного палива.

  • Через знеструмлення від російських обстрілів Запорізька АЕС працює на дизельних генераторах і невідомо, скільки там залишилося палива.
