МАГАТЕ: запасів пального на окупованій ЗАЕС вистачить приблизно на 10 днів

ЗАЕС десятий день залишається без основного джерела живлення.

На виконання доручення Президента Володимира Зеленського Міністерство енергетики України спільно з Міністерством закордонних справ інформує міжнародну спільноту про небезпечні дії російських окупантів на Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомляє Міненергетики.

За інформацією МАГАТЕ, Запорізька АЕС вже десятий день залишається без основного джерела живлення та функціонує лише завдяки резервним дизель-генераторам. Запасів пального для їх роботи вистачить приблизно на 10 днів.

Генеральний директор агентства Рафаель Маріано Ґроссі наголосив, що ситуація є вкрай нестабільною та несе серйозні ризики ядерній і радіаційній безпеці. У разі відключення резервних систем існує загроза розплавлення ядерного палива.

Українське Міністерство енергетики у співпраці з міжнародними партнерами закликає світову спільноту посилити тиск на Росію, аби запобігти ядерній катастрофі та якнайшвидше повернути ЗАЕС під контроль України.