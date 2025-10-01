Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
МАГАТЕ: запасів пального на окупованій ЗАЕС вистачить приблизно на 10 днів

ЗАЕС десятий день залишається без основного джерела живлення.

МАГАТЕ: запасів пального на окупованій ЗАЕС вистачить приблизно на 10 днів
ЗАЕС
Фото: Укренерго

На виконання доручення Президента Володимира Зеленського Міністерство енергетики України спільно з Міністерством закордонних справ інформує міжнародну спільноту про небезпечні дії російських окупантів на Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомляє Міненергетики.

За інформацією МАГАТЕ, Запорізька АЕС вже десятий день залишається без основного джерела живлення та функціонує лише завдяки резервним дизель-генераторам. Запасів пального для їх роботи вистачить приблизно на 10 днів.

Генеральний директор агентства Рафаель Маріано Ґроссі наголосив, що ситуація є вкрай нестабільною та несе серйозні ризики ядерній і радіаційній безпеці. У разі відключення резервних систем існує загроза розплавлення ядерного палива.

Українське Міністерство енергетики у співпраці з міжнародними партнерами закликає світову спільноту посилити тиск на Росію, аби запобігти ядерній катастрофі та якнайшвидше повернути ЗАЕС під контроль України.

  • 23 вересня унаслідок відключення високовольтної лінії, що живить тимчасово окуповану Запорізьку АЕС, станція втратила живлення власних потреб від української енергосистеми.
  • Згодом глава МЗС Андрій Сибіга повідомив, що Росія створює умови для підключення Запорізької АЕС до своєї енергосистеми і намагається залучити до цього процесу МАГАТЕ.
