Судитимуть учасників схеми, які привласнювали гроші на похованні військових

До суду скерували обвинувальний акт щодо директора комунального підприємства Криворізької міськради та ще дев’яти учасників створеної ним злочинної організації, які привласнювали гроші на похованні військових.

Про це повідомили у пресслужбах Дніпропетровської облпрокуратури та Нацполіції.

Учасникам схеми інкримінують заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем в особливо великому розмірі, створення і керівництво злочинною організацією, участь у ній, а також службове підроблення (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1 ст. 366 КК України).

Встановили, що директор КП розробив схему привласнення коштів, виділених з місцевого бюджету на утримання кладовищ, перевезення тіл загиблих військовослужбовців ЗСУ та благоустрій у Кривому Розі.

До злочинної організації він залучив начальників відділів виконкому і комунальних підприємств міськради, директорів приватних товариств, підприємців та бухгалтера.

У 2023–2024 роках підконтрольні підприємства ставали переможцями тендерів, після чого укладали договори на виконання робіт і надання послуг. Надалі учасники вносили до документації неправдиві відомості про обсяги робіт, завищували вартість послуг і матеріалів, зокрема й перевезень тіл загиблих військових.

Фото: Нацполіція Судитимуть ділків, які привласнювали гроші на похорваннях військових

Отримані гроші перераховувалися на рахунки товариств, після чого учасники організації розподіляли їх між собою. Загальна сума збитків місцевому бюджету склала близько 6 млн грн.

Під час майже 80 санкціонованих обшуків за місцями проживання та роботи обвинувачених вилучили понад 1 млн грн, 68 тис. доларів США, 28 тис. євро готівкою, мобільні телефони, банківські картки, комп’ютерну техніку, автомобілі, документацію та чорнові записи.

Фото: Нацполіція Знайдені під час обшуку гроші

Учасникам схеми загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.