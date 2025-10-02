Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ГоловнаСуспільствоПодії

На Дніпропетровщині судитимуть учасників схеми, які привласнювали гроші на похованні військових

Очолював цю схему директор комунального підприємства. 

На Дніпропетровщині судитимуть учасників схеми, які привласнювали гроші на похованні військових
Судитимуть учасників схеми, які привласнювали гроші на похованні військових
Фото: Дніпропетровська облпрокуратура

До суду скерували обвинувальний акт щодо директора комунального підприємства Криворізької міськради та ще дев’яти учасників створеної ним злочинної організації, які привласнювали гроші на похованні військових.

Про це повідомили у пресслужбах Дніпропетровської облпрокуратури та Нацполіції.

Учасникам схеми інкримінують заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем в особливо великому розмірі, створення і керівництво злочинною організацією, участь у ній, а також службове підроблення (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1 ст. 366 КК України).

Встановили, що директор КП розробив схему привласнення коштів, виділених з місцевого бюджету на утримання кладовищ, перевезення тіл загиблих військовослужбовців ЗСУ та благоустрій у Кривому Розі.

До злочинної організації він залучив начальників відділів виконкому і комунальних підприємств міськради, директорів приватних товариств, підприємців та бухгалтера.

У 2023–2024 роках підконтрольні підприємства ставали переможцями тендерів, після чого укладали договори на виконання робіт і надання послуг. Надалі учасники вносили до документації неправдиві відомості про обсяги робіт, завищували вартість послуг і матеріалів, зокрема й перевезень тіл загиблих військових.

Судитимуть ділків, які привласнювали гроші на похорваннях військових
Фото: Нацполіція
Судитимуть ділків, які привласнювали гроші на похорваннях військових

Отримані гроші перераховувалися на рахунки товариств, після чого учасники організації розподіляли їх між собою. Загальна сума збитків місцевому бюджету склала близько 6 млн грн.

Під час майже 80 санкціонованих обшуків за місцями проживання та роботи обвинувачених вилучили понад 1 млн грн, 68 тис. доларів США, 28 тис. євро готівкою, мобільні телефони, банківські картки, комп’ютерну техніку, автомобілі, документацію та чорнові записи.

Знайдені під час обшуку гроші
Фото: Нацполіція
Знайдені під час обшуку гроші

Учасникам схеми загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies