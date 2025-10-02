До суду скерували обвинувальний акт щодо директора комунального підприємства Криворізької міськради та ще дев’яти учасників створеної ним злочинної організації, які привласнювали гроші на похованні військових.
Про це повідомили у пресслужбах Дніпропетровської облпрокуратури та Нацполіції.
Учасникам схеми інкримінують заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем в особливо великому розмірі, створення і керівництво злочинною організацією, участь у ній, а також службове підроблення (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1 ст. 366 КК України).
Встановили, що директор КП розробив схему привласнення коштів, виділених з місцевого бюджету на утримання кладовищ, перевезення тіл загиблих військовослужбовців ЗСУ та благоустрій у Кривому Розі.
До злочинної організації він залучив начальників відділів виконкому і комунальних підприємств міськради, директорів приватних товариств, підприємців та бухгалтера.
У 2023–2024 роках підконтрольні підприємства ставали переможцями тендерів, після чого укладали договори на виконання робіт і надання послуг. Надалі учасники вносили до документації неправдиві відомості про обсяги робіт, завищували вартість послуг і матеріалів, зокрема й перевезень тіл загиблих військових.
Отримані гроші перераховувалися на рахунки товариств, після чого учасники організації розподіляли їх між собою. Загальна сума збитків місцевому бюджету склала близько 6 млн грн.
Під час майже 80 санкціонованих обшуків за місцями проживання та роботи обвинувачених вилучили понад 1 млн грн, 68 тис. доларів США, 28 тис. євро готівкою, мобільні телефони, банківські картки, комп’ютерну техніку, автомобілі, документацію та чорнові записи.
Учасникам схеми загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.