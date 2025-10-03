Головне за ніч та ранок п'ятниці, 3 жовтня: атака на Полтаву, удари по Харкову, підтоплення в Одесі, понад 160 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 162 бойових зіткнення, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, ворожі обстріли.

Уночі під масованою атакою з використанням ударних безпілотників та крилатої версії ракет "Іскандер" опинилася Полтава.

Кореспонденти "Суспільного" повідомили про цілу серію вибухів. Очевидці говорять про пожежі.

Вранці начальник ОВА Володимир Когут розповів, що вночі ворог здійснив масовану комбіновану атаку Полтавщини із застосуванням ракет та БпЛА. Зафіксовано влучання та падіння уламків на різних локаціях. Постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури. У Полтавській громаді уламками пошкоджено приватне домоволодіння.

У ДТЕК повідомили, що вночі 3 жовтня армія Росії вкотре завдала удару по енергетичній інфраструктурі ДТЕК Нафтогаз. Била дронами і ракетами.

У Полтавській області у зв’язку з атакою зупинила роботу низка об’єктів газовидобування.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 162 боєзіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Горіхове, Новоукраїнка та у напрямку Покровська й Філії.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 28 атак у районах населених пунктів Новомиколаївка, Новогригорівка, Новохатське, Комишуваха, Соснівка, Нововасилівське, Січневе, Березове.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Торецьк, Щербинівка, Іванопілля, Олександро-Калинове, Русин Яр та Полтавка.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 970 солдатів. Від початку вторгнення війська ворога втратили близько 1 113 430 осіб.

У ніч на 3 жовтня російські війська атакували Україну дронами і ракетами. Ворог застосував 416 засобів повітряного нападу. Зафіксовано влучання 18 ракет та 78 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях.

Минулої доби ворожих ударів зазнали 10 населених пунктів Харківської області. Ворог випустив 13 ракет та майже 50 безпілотників. Через це постраждали двоє людей.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Нововодолазькій громаді Харківщини в результаті російської атаки БпЛА по сільгосппідприємству загинули 13 тисяч свиней, повідомили у ДСНС.

Виникла масштабна пожежа. Там горіли 8 будівель для утримання свиней на загальній площі 13,6 тис. кв. м. Постраждав співробітник підприємства.

До ліквідації наслідків обстрілів залучалися 32 рятувальники та 9 одиниць техніки ДСНС.

У ніч на 3 жовтня армія Росії атакувала декілька районів Дніпропетровської області. Била і по Дніпру – в місті сталося декілька пожеж.

Місто Ніжин Чернігівської області, знеструмлене після масованої атаки росіян на енергетичну інфраструктуру регіону, продовжує залишатися без електропостачання.

Як повідомив мер Олександр Кодола, ситуація залишається складною. Усі об'єкти критичної інфраструктури, включно з водоканалом та медичними закладами, працюють лише за допомогою альтернативних джерел енергії. Розгорнуто роботу восьми пунктів незламності.

Із 6 жовтня усі навчальні заклади міста перейдуть на дистанційний формат. Водопостачання відбувається лише упродовж двох коротких періодів вранці та ввечері: з 6 до 8 години та з 18 до 21 години.

В Одесі станом на 3 жовтня внаслідок затоплення зафіксовано майже 800 пошкоджених будинків, з них близько 500 – багатоповерхівки. Люди продовжують звертатися з повідомленнями про пошкодження.

У місті триває ліквідація наслідків. Рятувальники і енергетики працюють цілодобово.

Невідомі БПЛА у повітряному просторі поблизу аеропортів виявлено і в Німеччині: летовище Мюнхена ввечері у четвер заборонило зліт та приземлення через проліт дронів.

Як пише CNN, 17 бортів з 3 тисячами пасажирів були змушені чекати на землі. Ще 15 літаків, які мали прибути до столиці федеральної землі Баварія, спрямували на інші аеропорти - до Штуттгарта, Нюрнберга, Франкфурта та навіть Відня у сусудній Австрії.

Відновилася робота мюнхенського летовища лише о 5 годині ранку п'ятниці за місцевим часом.

Аеропорт Мюнхена є одним з великих європейських хабів, де частково базується перевізник Lufthansa. Щорічний пасажиропотік складає 20 мільйонів людей. Саме зараз летовище особливо навантажене, адже у місті триває найвідоміший пивний фестиваль Октоберфест.

