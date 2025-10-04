Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
ГоловнаСуспільствоВійна

Упродовж доби РФ атакувала Запорізьку область майже 600 разів, є поранені

Під обстрілами ворога опинилися 17 населених пунктів.

Упродовж доби РФ атакувала Запорізьку область майже 600 разів, є поранені
Фото: Іван Федоров

Унаслідок ворожих атак на Запорізький район троє цивільних зазнали поранень. РФ завдала 596 ударів по області. 

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 596 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області", — ідеться у повідомленні.

Війська РФ здійснили 9 авіаційних ударів по Комишувасі, Григорівці, Павлівці, Лук’янівському, Новоуспенівці, Малинівці та Полтавці.

364 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Новомиколаївку, Малокатеринівку, Червонодніпровку, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

3 обстріли з РСЗВ завдано по території Білогір’я та Полтавки.

220 артилерійських ударів нанесено по території Червонодніпровки, Приморського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Надійшло 80 повідомлень про пошкодження житла, техніки та об’єктів інфраструктури.

  • Учора вранці російська армія атакувала Запорізький район дронами та авіабомбами.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies