Упродовж доби РФ атакувала Запорізьку область майже 600 разів, є поранені

Надійшло 80 повідомлень про пошкодження житла, техніки та об’єктів інфраструктури.

220 артилерійських ударів нанесено по території Червонодніпровки, Приморського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

3 обстріли з РСЗВ завдано по території Білогір’я та Полтавки.

Війська РФ здійснили 9 авіаційних ударів по Комишувасі, Григорівці, Павлівці, Лук’янівському, Новоуспенівці, Малинівці та Полтавці.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 596 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області", — ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Унаслідок ворожих атак на Запорізький район троє цивільних зазнали поранень. РФ завдала 596 ударів по області.

