Упродовж доби РФ атакувала Запорізьку область майже 600 разів, є поранені

Унаслідок ворожих атак на Запорізький район троє цивільних зазнали поранень. РФ завдала 596 ударів по області.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Загалом упродовж доби окупанти завдали 596 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області", — ідеться у повідомленні.
Війська РФ здійснили 9 авіаційних ударів по Комишувасі, Григорівці, Павлівці, Лук’янівському, Новоуспенівці, Малинівці та Полтавці.
364 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Новомиколаївку, Малокатеринівку, Червонодніпровку, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
3 обстріли з РСЗВ завдано по території Білогір’я та Полтавки.
220 артилерійських ударів нанесено по території Червонодніпровки, Приморського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.
Надійшло 80 повідомлень про пошкодження житла, техніки та об’єктів інфраструктури.
- Учора вранці російська армія атакувала Запорізький район дронами та авіабомбами.