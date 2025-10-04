В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
​Росія атакувала залізничний вокзал на Сумщині. Є десятки потерпілих (оновлення)

Попередньо в місці удару були і працівники Укрзалізниці, і пасажири, заявив президент.

​Росія атакувала залізничний вокзал на Сумщині. Є десятки потерпілих (оновлення)
пошкоджений поїзд на Сумщині
Фото: Telegram/Олег Григоров

Росія атакувала залізничний вокзал у Шосткинській громаді Сумщини.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Григоров.

За його словами, окупанти прицільно вдарили по цивільній інфраструктурі. Постраждав пасажирський потяг сполученням Шостка-Київ. 

«Постраждали пасажири. На місці працюють рятувальники, медики та всі екстрені служби. Розгортається оперативний штаб. Людям надається необхідна допомога, триває рятувальна операція. Масштаби руйнувань і кількість потерпілих уточнюються», - повідомив Григоров.

Оновлення. Володимир Зеленський згодом повідомив про десятки потерпілих і закликав партнерів до реакції.

"Станом на зараз уже відомо про десятки постраждалих людей. Попередньо в місці удару були і працівники Укрзалізниці, і пасажири. Росіяни не могли не знати, що б’ють по цивільних. І це терор, який світ не має права ігнорувати. Кожного дня Росія забирає життя людей. І тільки сила може примусити їх це припинити. Ми чули рішучі заяви від Європи та Америки, і вже давно час їх усі втілити в реальність. Спільно, разом з усіма, хто не вважає, що вбивства й терор – це нормально. Розмов зараз недостатньо. Потрібні сильні дії", - наголосив глава депржави.
