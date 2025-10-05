На Одещині без світла досі залишаються майже 1,6 тисяч споживачів

В Одеській області без електропостачання досі залишаються близько 1,6 тисяч споживачів.
Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
“Енергетики продовжують ліквідацію наслідків негоди на Одещині. Світло вже повернули для 53 тис. родин в 162 населених пунктах нашого регіону”, ‒ зазначив він.
За словами Кіпера, за минулу добу бригади ДТЕК Одеські електромережі відремонтували 47 повітряних ліній та відновили роботу тисячі трансформаторних підстанцій.
- Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко раніше повідомляв, що через обстріли Росії без електропостачання залишилися понад 110 тисяч абонентів у різних регіонах України.
- У ніч на 5 жовтня РФ атакувала енергетичну інфраструктуру України: знеструмлено Запоріжжя та райони Чернігівщини й Сумщини.
- Окупанти також здійснили наймасштабнішу комбіновану атаку на Львів, частина міста залишилася без світла.
- Окрім того, Росія завдала масованої атаки по Івано-Франківщині. Основний удар був спрямований на об’єкти критичної інфраструктури області.
- Раніше у Міненерго спростували фейкову інформацію про начебто екстрені відключення світла. Як відомстві додають, що таким чином шахраї намагаються збільшити аудиторію своїх каналів, поширюючи неправдиву інформацію.