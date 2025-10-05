На Одещині без світла досі залишаються майже 1,6 тисяч споживачів

В Одеській області без електропостачання досі залишаються близько 1,6 тисяч споживачів.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

“Енергетики продовжують ліквідацію наслідків негоди на Одещині. Світло вже повернули для 53 тис. родин в 162 населених пунктах нашого регіону”, ‒ зазначив він.

За словами Кіпера, за минулу добу бригади ДТЕК Одеські електромережі відремонтували 47 повітряних ліній та відновили роботу тисячі трансформаторних підстанцій.