У Міненерго спростовують фейкову інформацію про начебто екстрені відключення світла

Актуальні та правдиві графіки обмежень електропостачання публікують виключно на офіційних ресурсах місцевих обленерго.

Укренерго реконструювало міждержавну ЛЕП з високошвидкісною лінією технологічного зв’язку з мережами угорського системного опера

У соціальних мережах, зокрема в Telegram-каналах, масово поширюється фейкова інформація про нібито запровадження екстрених відключень електроенергії по всій країні.

У Міненергетики закликають довіряти лише перевіреним джерелам.

Для надання правдоподібності, фейкові повідомлення часто супроводжуються сфабрикованими графіками відключень для різних міст та використанням логотипа Міністерства енергетики України.

"Якщо ви бачите повідомлення про відключення світла із закликом підписатися на невідомий Telegram-канал для отримання деталей – це ознака обману та, ймовірно, частина російської інформаційно-психологічної операції", — наголошують у Міненерго.

Фото: Міненерго

Як відомстві додають, що таким чином шахраї намагаються збільшити аудиторію своїх каналів, поширюючи неправдиву інформацію.

Актуальні та правдиві графіки обмежень електропостачання, у разі їх запровадження, публікують виключно на офіційних ресурсах місцевих обленерго.

"Щоб не стати жертвою дезінформації, закликаємо довіряти лише перевіреним джерелам. Завжди перевіряйте інформацію на офіційних сторінках НЕК "Укренерго", Міненерго та обленерго у вашому регіоні", — наголошують у Міненерго.