ГоловнаСуспільствоВійна

У Сумах унаслідок російського удару загорівся дах перинатального центру

Усі перебували в укритті, тому постраждалих немає.

У Сумах унаслідок російського удару загорівся дах перинатального центру
Суми (ілюстративне фото)
Фото: wiki

Сьогодні, 6 жовтня, унаслідок дронової атаки у Сумах загорівся дах перинатального центру. На момент атаки всередині перебували 11 дітей, 35 пацієнток, 120 працівників.

Про це повідомили в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар та керівник Офісу президента Андрій Єрмак. 

"Вибух, який ми всі чули в місті, — це був приліт по одному із закладів охорони здоров’я. Попередньо — Італмас. На щастя, усі перебували в укритті, тому постраждалих немає", – сказав Кобзар. 

На місці працюють усі відповідні служби.

За словами Кобзара, є загроза повторного удару, і це заважає працювати рятувальникам, поліції та медикам.

Єрмак зазначив, що на момент атаки всередині перебували 11 дітей, 35 пацієнток, 120 працівників.
