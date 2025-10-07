20-річна жінка отримала поранення внаслідок ворожої атаки по Запоріжжі

Впродовж доби окупанти завдали 629 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. 20-річна жінка отримала поранення внаслідок ворожої атаки по обласному центру.
Про це написав начальник ОВА Іван Федоров.
Війська РФ здійснили 13 авіаційних ударів по Запоріжжю, Приморському, Лук'янівському, Залізничному, Білогір'ю та Полтавці.
409 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Тернувате, Плавні, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новоандріївку, Чарівне, Білогір'я, Полтавку та Преображенку.
4 атаки з РСЗВ накрили Степове та Полтавку.
203 артилерійські удари завдано по території Плавнів, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Чарівного, Білогір'я та Полтавки.
Надійшло 49 повідомлень про руйнування будинків, квартир та автомобілів.
- Ворог б'є по населених пунктах уздовж лінії зіткнення на Оріхівському напрямку для подальших штурмів.