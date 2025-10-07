20-річна жінка отримала поранення внаслідок ворожої атаки по Запоріжжі

Надійшло 49 повідомлень про руйнування будинків, квартир та автомобілів.

203 артилерійські удари завдано по території Плавнів, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Чарівного, Білогір'я та Полтавки.

4 атаки з РСЗВ накрили Степове та Полтавку.

Війська РФ здійснили 13 авіаційних ударів по Запоріжжю, Приморському, Лук'янівському, Залізничному, Білогір'ю та Полтавці.

Про це написав начальник ОВА Іван Федоров.

Впродовж доби окупанти завдали 629 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. 20-річна жінка отримала поранення внаслідок ворожої атаки по обласному центру.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies