Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини

Сьогодні, 7 жовтня, російські окупанти атакували два райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зокрема, армія РФ обстріляла артилерією та дронами Нікополь, Покровську, Марганецьку, Мирівську громади у Нікопольському районі.

Внаслідок обстрілу постраждав 33-річний чоловік, його стан легкий. Також пошкоджені пожежна частина, приватний будинок та багатоповерхівка.

У Синельниківському районі ворог поцілив БпЛА по Миколаївській, Межівській, Покровській громадах, де понівечена інфраструктура. Внаслідок обстрілу горіли теплиця та суха трава, ці пожежі загасили.