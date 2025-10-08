На Сумщині російський дрон атакував автомобіль енергетиків

Російська армія атакувала дроном автомобіль енергетиків у Білопіллі Сумської області.

Про це повідомляє АТ "Сумиобленерго".

"Сьогодні в Білопіллі російський безпілотник поцілив у бригадний автомобіль АТ "Сумиобленерго". На щастя, енергетиків у машині не було — ніхто не постраждав. Бригада саме збиралася виїздити на ремонт мереж", — ідеться в повідомленні.

Від початку повномасштабного вторгнення 31 службова машина АТ "Сумиобленерго" постраждала від обстрілів. Дев’ять із них не підлягають відновленню.