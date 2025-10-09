На Закарпатті 22-річний диверсант отримав 8 років тюрми за підпал об’єкта Укрзалізниці на замовлення ворога

На Закарпатті 22-річний диверсант, мешканець села Грушово Тячівського району, отримав 8 років тюрми з конфіскацією майна за підпал об’єкта Укрзалізниці на замовлення ворога, передає Офіс генпрокурора.

Доведено вину у диверсії, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану та закінченому замаху на умисне пошкодження майна шляхом підпалу.

Засуджений пішов на співпрацю проти власної країни намагаючись заробити «легкі кошти». Він погодився на пропозицію підпалити кілька стратегічних об’єктів в регіоні. Розрахунок мав здійснюватись після надання ним фото чи відео доказів скоєного.

Першим об’єктом стало приміщення однієї зі служб кур’єрської доставки. Юнак облив бензином та підпалив частину будівлі. Відзнявши усе на телефон та відзвітувавшись про виконання завдання молодик втік, а пожежа на об’єкті згасла самостійно. Коштів за роботу він так і не отримав.

Надалі, близько 1 години ночі підозрюваний підпалив об’єкт, що подає і регулює живлення на місцевому залізничному переїзді. Попри підпал, обладнання залишилося повністю функціональним. Правоохоронці затримали юнака на наступний день після скоєного.

До набрання чинності вироком суду він і надалі утримуватиметься під вартою у Закарпатській УВП №9 без можливості внесення застави.