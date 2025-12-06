Свириденко: через масовану атаку РФ в Україні збільшать кількість черг відключень

Унаслідок російської атаки без світла залишилися 10 населених пункті на Запоріжжі.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко провела оперативну нараду з міністром внутрішніх справ, в. о. міністра енергетики, керівництвом державних енергокомпаній та представниками служб, відповідальних за відновлювальні роботи після чергової російської атаки.

Про це очільниця уряду повідомила у Telegram.

За її словами, внаслідок ударів 6 грудня пошкоджено енергооб’єкти у Запоріжжі, без світла залишилися 10 населених пунктів. На місці працюють аварійні бригади, для забезпечення водопостачання задіяні генератори.

У Київській області триває ліквідація наслідків пожеж. У Фастові знищено вузлову залізничну станцію та два електропотяги, однак приміське сполучення вже відновлено.

Суттєвих руйнувань зазнала й енергетична інфраструктура Одеської області. Енергетики одразу після відбою повітряної тривоги розпочали роботи, і громади вже заживлено.

У Дніпропетровській області пошкоджено житлові будинки, поранено троє людей.

На місцях розгорнуті пункти незламності. Вона також попередила, що на час ліквідації наслідків атаки по всій Україні тимчасово збільшать кількість черг відключень світла.