Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Ексгенсек НАТО Столтенберг: Трамп хотів вигнати 4 країни з Альянсу
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
​Росіяни здійснили 43 спроби наступу на Покровському напрямку, ЗСУ відбили 35 атак

Загалом на фронті відбулося 132 боєзіткнення.

​Росіяни здійснили 43 спроби наступу на Покровському напрямку, ЗСУ відбили 35 атак
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Станом на 16:30 на фронті відбулося 132 бойових зіткнення. 

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Гірки, Бруски та Бобилівка Сумської області. 

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни за сьогодні відбили дві ворожі атаки, ще одне зіткнення триває.

Авіація загарбників завдала десяти ударів, скинувши при цьому 28 керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 80 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Вовчанська, Строївки, Западного, Довгенького та в бік Дворічанського, Колодязного та Бологівки.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки ворога в районі Степової Новоселівки, Куп’янська та Іванівки, ще два боєзіткнення триває

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила дев’ять атак на позиції українців у районах населених пунктів Першотравневе, Карпівка, Колодязі, Новоселівка та в бік Ставок, два боєзіткнення досі тривають.

На Слов’янському напрямку підрозділи росіян вісім разів намагалися просуватися на позиції наших військ у районах Ямполя, Серебрянки, Новоселівки, Виїмки та Переїзного, наразі триває одне боєзіткнення. Ворог вдарив КАБами по Слов’янську.

На Краматорському напрямку ворог двічі здійснював наступальні дії у районі Часового Яру та Оріхово-Василівки. Авіаудару зазнав Краматорськ.

На Костянтинівському напрямку противник десять разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах Білої Гори, Щербинівки, Русиного Яру, Полтавки та у бік Плещіївки.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 43 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Новоторецьке, Никанорівка, Родинське, Сухецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Новосергіївка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Філія. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 35 атак.

На Олександрівському напрямку українські захисники зупинили чотири штурмових дії ворожих військ, ще сім зіткнень досі тривають. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Маліївка, Комишуваха, Ольгівка та в напрямку Філії, Новоіванівки.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку українські оборонці відбили три атаки окупантів в районі Степового та в бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку на даний час зафіксовано три марні спроби штурму позицій наших підрозділів загарбниками. 
