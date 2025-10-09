Росіяни хочуть обрізати сполучення з прифронтовими територіями, - Укрзалізниця

Російські війська продовжують завдавати ударів по транспортній інфраструктурі, щоб обрізати сполучення з Сумщиною та Чернігівщиною.

Про це заявив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

"Ворог продовжує удари з метою обрізати сполучення з прифронтовими територіями, зокрема, - Сумщиною та Чернігівщиною", - написав він у фейсбуці.

Перцовський зазначив, що росіяни намагаються заблокувати основні маршрути, а також - заблокувати резервні.

Він розповів, що пасажири поїздів, які на шляху до Сум, Конотопа, Шостки та інших міст будуть довезені автобусними трансферами, наразі на безпечній відстані від місць уражень.