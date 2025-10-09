Росіяни хочуть обрізати сполучення з прифронтовими територіями, - Укрзалізниця

Російські війська продовжують завдавати ударів по транспортній інфраструктурі, щоб обрізати сполучення з Сумщиною та Чернігівщиною.
Про це заявив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.
"Ворог продовжує удари з метою обрізати сполучення з прифронтовими територіями, зокрема, - Сумщиною та Чернігівщиною", - написав він у фейсбуці.
Перцовський зазначив, що росіяни намагаються заблокувати основні маршрути, а також - заблокувати резервні.
Він розповів, що пасажири поїздів, які на шляху до Сум, Конотопа, Шостки та інших міст будуть довезені автобусними трансферами, наразі на безпечній відстані від місць уражень.
- На початку жовтня Укрзалізниця повідомила, що тимчасово змінює маршрути руху потягів у прифронтових регіонах через посилення загрози російських обстрілів.
- Сьогодні УЗ знову анонсувала змінені маршрути для потягів, що курсують на Сумщину.