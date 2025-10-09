Потяги на Сумщину курсуватимуть зміненими маршрутами через обстріли залізниці

Укрзалізниця анонсувала змінені маршрути для потягів, що курсують на Сумщину. Це роблять через обстріли залізниці.

Про це розповіли у пресслужбі перевізника.

"Ворог знову атакує залізницю, але ми не спиняємо рух — пасажирів, що прямують у напрямку Сумщини, веземо іншими маршрутами", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, це стосується потягів регіонального призначення:

895 Конотоп – Фастів

888/887 Славутич – Київ-Волинський

892 Фастів - Славутич.

Однак потяги приміського сполучення доїжджають до ст. Носівка, і відповідно відправлення з неї.

А ці поїзди дальнього сполучення їдуть в обʼїзд до своїх станцій призначення:

787 Терещенська – Київ,

786 Київ – Терещенська,

113 Харків - Львів,

779 Суми – Київ,

116 Київ – Суми,

774 Жмеринка – Терещенська.

Пасажирів просять стежити за офіційними повідомленнями Укрзалізниці.