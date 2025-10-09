Потяги на Сумщину курсуватимуть зміненими маршрутами через обстріли залізниці

Укрзалізниця анонсувала змінені маршрути для потягів, що курсують на Сумщину. Це роблять через обстріли залізниці.
Про це розповіли у пресслужбі перевізника.
"Ворог знову атакує залізницю, але ми не спиняємо рух — пасажирів, що прямують у напрямку Сумщини, веземо іншими маршрутами", – йдеться у повідомленні.
Зокрема, це стосується потягів регіонального призначення:
- 895 Конотоп – Фастів
- 888/887 Славутич – Київ-Волинський
- 892 Фастів - Славутич.
Однак потяги приміського сполучення доїжджають до ст. Носівка, і відповідно відправлення з неї.
А ці поїзди дальнього сполучення їдуть в обʼїзд до своїх станцій призначення:
- 787 Терещенська – Київ,
- 786 Київ – Терещенська,
- 113 Харків - Львів,
- 779 Суми – Київ,
- 116 Київ – Суми,
- 774 Жмеринка – Терещенська.
Пасажирів просять стежити за офіційними повідомленнями Укрзалізниці.
- На початку жовтня Укрзалізниця повідомила, що тимчасово змінює маршрути руху потягів у прифронтових регіонах через посилення загрози російських обстрілів.