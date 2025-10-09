Ексгенсек НАТО Столтенберг: Трамп хотів вигнати 4 країни з Альянсу
Потяги на Сумщину курсуватимуть зміненими маршрутами через обстріли залізниці

Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця анонсувала змінені маршрути для потягів, що курсують на Сумщину. Це роблять через обстріли залізниці.

Про це розповіли у пресслужбі перевізника. 

"Ворог знову атакує залізницю, але ми не спиняємо рух — пасажирів, що прямують у напрямку Сумщини, веземо іншими маршрутами", – йдеться у повідомленні. 

Зокрема, це стосується потягів регіонального призначення:

  • 895 Конотоп – Фастів 
  • 888/887 Славутич – Київ-Волинський
  • 892 Фастів - Славутич.

Однак потяги приміського сполучення доїжджають до ст. Носівка, і відповідно відправлення з неї.

А ці поїзди дальнього сполучення їдуть в обʼїзд до своїх станцій призначення:

  • 787 Терещенська – Київ,
  • 786  Київ – Терещенська,
  • 113 Харків - Львів, 
  • 779 Суми – Київ,
  • 116 Київ – Суми,
  • 774 Жмеринка – Терещенська.

Пасажирів просять стежити за офіційними повідомленнями Укрзалізниці.

  • На початку жовтня Укрзалізниця повідомила, що тимчасово змінює маршрути руху потягів у прифронтових регіонах через посилення загрози російських обстрілів. 
﻿
