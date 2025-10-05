Укрзалізниця змінює маршрути у прифронтових областях через загрозу обстрілів

Укрзалізниця тимчасово змінює маршрути руху потягів у прифронтових регіонах через посилення загрози російських обстрілів.
Про це повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський під час ефіру телемарафону "Єдині новини", пише Суспільне.
За його словами, маршрути будуть комбінованими — на окремих ділянках замість потягів курсуватимуть автобуси. Це рішення ухвалено для підвищення безпеки пасажирів і залізничників.
"Просимо всіх пасажирів дослухатися до вказівок поїзних бригад і співробітників вокзалів. Певні ділянки проходитимуть автобусами, маршрути можуть змінюватися, щоб мінімізувати ризики", — наголосив Перцовський.
Попри атаки на рухомий склад, Укрзалізниця не планує припиняти сполучення з прифронтовими громадами, зазначив очільник компанії. Він закликав пасажирів бути уважними та дотримуватися всіх інструкцій під час поїздок.
- 4 жовтня Росія атакувала залізничний вокзал у Шосткинській громаді Сумщини. Глава уряду Юлія Свириденко заявила про близько 30 потерпілих.