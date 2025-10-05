Укрзалізниця змінює маршрути у прифронтових областях через загрозу обстрілів

Укрзалізниця не планує припиняти сполучення з прифронтовими громадами.

Укрзалізниця тимчасово змінює маршрути руху потягів у прифронтових регіонах через посилення загрози російських обстрілів.

Про це повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський під час ефіру телемарафону "Єдині новини", пише Суспільне.

За його словами, маршрути будуть комбінованими — на окремих ділянках замість потягів курсуватимуть автобуси. Це рішення ухвалено для підвищення безпеки пасажирів і залізничників.

"Просимо всіх пасажирів дослухатися до вказівок поїзних бригад і співробітників вокзалів. Певні ділянки проходитимуть автобусами, маршрути можуть змінюватися, щоб мінімізувати ризики", — наголосив Перцовський.

Попри атаки на рухомий склад, Укрзалізниця не планує припиняти сполучення з прифронтовими громадами, зазначив очільник компанії. Він закликав пасажирів бути уважними та дотримуватися всіх інструкцій під час поїздок.