Головне за неділю, 5 жовтня: атака на Харків, наслідки ворожих ударів по енергоструктурі, понад 190 боєзіткнень

Увечері росіяни атакували безпілотниками Харків та передмістя.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 5 жовтня відбулося 192 боєзіткнення, найбільше - на Покровському і Новопавлівському напрямках (по 39).

На Південно–Слобожанському напрямку противник 29 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанських Хуторів, Одрадного, Бологівки, Кутьківки, Красного Першого, Кам’янки та Западного. Шість боєзіткнень станом на 22:00 тривали.

У ніч на 5 жовтня РФ завдала чергового масованого удару по цивільних об’єктах, які забезпечують українців газом у зимовий період, повідомляє НАК "Нафтогаз України"

Унаслідок російських ударів відомо про влучання та руйнування на об'єктах. Фахівці вже працюють на місцях.

Росія збільшує масштаб ударів по Україні, а рівнозначної реакції світу на це немає, і очільник Кремля Володимир Путін просто сміється з мовчання Заходу. Про це йдеться у зверненні президента України Володимира Зеленського. Він зазначив, що триває ліквідація наслідків сьогоднішнього російського удару по Україні – це масований удар, і росіяни навіть не стараються приховувати справжні свої цілі.

“Абсолютна більшість мішеней – цивільні обʼєкти, звичайна інфраструктура. І на жаль, немає достойної, сильної реакції світу на все те, що відбувається. На постійне збільшення масштабу й наглості ударів. Саме тому Путін це робить: він просто сміється із Заходу, із того мовчання та відсутності сильних дій у відповідь”, ‒ зазначив він.

Під час російської ракетно-дронової атаки 5 жовтня над західною частиною України, на яку припав основний удар, пролетіло мінімум три китайські розвідувальні SAR-супутники.

Такі дані отримав Мілітарний аналізуючи моніторинговий сервіс Heavens Above який відстежує переміщення супутників.

Зокрема над Львовом було зафіксовано проліт супутників серії Yaogan 33: Yaogan 33, Yaogan 33-03 та Yaogan 33-04, які пролетіли загалом 9 разів над регіоном з 00:00 до приблизно 11:30 ранку.

У соціальних мережах, зокрема в Telegram-каналах, масово поширюється фейкова інформація про нібито запровадження по всій країні екстрених відключень електроенергії.

У Міненергетики закликають довіряти лише перевіреним джерелам. "Якщо ви бачите повідомлення про відключення світла із закликом підписатися на невідомий Telegram-канал для отримання деталей – це ознака обману та, ймовірно, частина російської інформаційно-психологічної операції", — наголошують у Міненерго.

Міненерго закликає, щоб не стати жертвою дезінформації, завжди перевіряти інформацію на офіційних сторінках НЕК "Укренерго", Міненерго та обленерго у своєму регіоні.

Тримаймося!