МАГАТЕ заявляє про серію вибухів біля окупованої Росією ЗАЕС

Співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії заявляють про серію обстрілів у районі окупованої Росією Запорізької АЕС.
Про це йдеться у заяві МАГАТЕ у мережі Х.
"Сьогодні команда МАГАТЕ, яка постійно перебуває на станції, чула кілька серій вхідних і вихідних обстрілів поблизу об’єкта. Два снаряди влучили в 1,25 км від периметра станції. Обстріли збільшують ризики ядерної безпеки на ЗАЕС, яка вже майже два тижні не має зовнішнього електропостачання", — ідеться у заяві агенства.
- 23 вересня унаслідок відключення високовольтної лінії, що живить тимчасово окуповану Запорізьку АЕС, станція втратила живлення власних потреб від української енергосистеми.
- Згодом глава МЗС Андрій Сибіга повідомив, що Росія створює умови для підключення Запорізької АЕС до своєї енергосистеми і намагається залучити до цього процесу МАГАТЕ.
- За інформацією МАГАТЕ, Запорізька АЕС вже десятий день залишається без основного джерела живлення та функціонує лише завдяки резервним дизель-генераторам. Запасів пального для їх роботи вистачить приблизно на 10 днів.
- Генеральний директор агентства Рафаель Маріано Ґроссі наголосив, що ситуація є вкрай нестабільною та несе серйозні ризики ядерній і радіаційній безпеці. У разі відключення резервних систем існує загроза розплавлення ядерного палива.