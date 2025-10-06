«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
МАГАТЕ заявляє про серію вибухів біля окупованої Росією ЗАЕС

На Запорізькій АЕС майже другий тиждень блекаут.

МАГАТЕ заявляє про серію вибухів біля окупованої Росією ЗАЕС
ЗАЕС
Фото: Укренерго

Співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії заявляють про серію обстрілів у районі окупованої Росією Запорізької АЕС.

Про це йдеться у заяві МАГАТЕ у мережі Х.

"Сьогодні команда МАГАТЕ, яка постійно перебуває на станції, чула кілька серій вхідних і вихідних обстрілів поблизу об’єкта. Два снаряди влучили в 1,25 км від периметра станції. Обстріли збільшують ризики ядерної безпеки на ЗАЕС, яка вже майже два тижні не має зовнішнього електропостачання", — ідеться у заяві агенства.

  • 23 вересня унаслідок відключення високовольтної лінії, що живить тимчасово окуповану Запорізьку АЕС, станція втратила живлення власних потреб від української енергосистеми.
  • Згодом глава МЗС Андрій Сибіга повідомив, що Росія створює умови для підключення Запорізької АЕС до своєї енергосистеми і намагається залучити до цього процесу МАГАТЕ.
  • За інформацією МАГАТЕ, Запорізька АЕС вже десятий день залишається без основного джерела живлення та функціонує лише завдяки резервним дизель-генераторам. Запасів пального для їх роботи вистачить приблизно на 10 днів.
  • Генеральний директор агентства Рафаель Маріано Ґроссі наголосив, що ситуація є вкрай нестабільною та несе серйозні ризики ядерній і радіаційній безпеці. У разі відключення резервних систем існує загроза розплавлення ядерного палива.
