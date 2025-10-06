МАГАТЕ заявляє про серію вибухів біля окупованої Росією ЗАЕС

На Запорізькій АЕС майже другий тиждень блекаут.

Співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії заявляють про серію обстрілів у районі окупованої Росією Запорізької АЕС.

Про це йдеться у заяві МАГАТЕ у мережі Х.

"Сьогодні команда МАГАТЕ, яка постійно перебуває на станції, чула кілька серій вхідних і вихідних обстрілів поблизу об’єкта. Два снаряди влучили в 1,25 км від периметра станції. Обстріли збільшують ризики ядерної безпеки на ЗАЕС, яка вже майже два тижні не має зовнішнього електропостачання", — ідеться у заяві агенства.