Сьогодні, 7 жовтня, в тимчасово закритому для відвідувачів Державному музеї авіації ім.О.К.Антонова відбулася перша з початку повномасштабного вторгнення пресконференція.

Про це повідомляє кореспондент LB.

Пресконференція була присвячена унікальній події – надходженню до державної частини Музейного фонду України єдиного збереженого в світі екземпляра літака Ан-6 та раритетного літака Ан-2П.

Обидві машини впродовж десятиліть зберігалися на аеродромі Бородянка та завдяки відповідальному ставленню представників Громадської організації «Асоціація розвитку авіації України (АРАУ)» збереглися до наших днів.

За рішенням Асоціації ці літаки було передано до музейної колекції державної частини Музейного фонду України.

Особистий внесок у цю подію зробили президент АРАУ Олександр Бадрудінов та льотчик-випробувач Олександр Ліходід, які підтримали ідею передачі літаків та забезпечили її реалізацію.

Фото: Зоряна Стельмах Президент Асоціації розвитку авіації України Олександр Бадрудінов (ліворуч) і авіаексперт Ростислав Мараєв, провідник науковий співробітник Державного музею авіації імені Антонова

«Це не просто металеві конструкції, це жива історія української авіації. Ми раді, що вдалося зберегти ці літаки та передати їх до музею, де вони отримають нове життя», — зазначає президент АРАУ Олександр Бадрудінов.

Ан-2П — легендарний багатоцільовий літак, відомий своєю надійністю й універсальністю. Ця модифікація має підвищений комфорт салону. Збережений стан машини дозволяє провести повний спектр відновлювальних робіт та повернути її у льотний стан як діючий ретро-експонат.

Ан-6 — унікальний висотний літак, збудований у дуже обмеженій кількості (не більше 10 одиниць).

Це єдиний представник свого типу, що зберігся в Україні. Після реставрації він посяде гідне місце в колекції літаків КБ Антонова, що знаходяться в Музеї авіації.

«Реставраційна команда вже розробляє програму відновлення. Ан-2П після ремонту зможе знову піднятися в небо як діючий ретро-експонат, а Ан-6 доповнить експозицію найрідкісніших літаків Антонова», — повідомила директорка Державного музею авіації Валерія Лавренко.

Фото: Зоряна Стельмах Директорка Державного музею авіації імені Антонова Валерія Лавренко та президент Асоціації розвитку авіації України Олександр Бадрудінов

Фото: Зоряна Стельмах Всередині АН-6

Фото: Зоряна Стельмах Валерій Романенко, авіаексперт, провідник науковий співробітник Державного музею авіації імені Антонова

Фото: Зоряна Стельмах Всередині АН-6

