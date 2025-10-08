Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
У Почаївській лаврі проводять обшуки у справі про шахрайство

Зокрема правоохоронці вилучають документи.

У Почаївській лаврі проводять обшуки у справі про шахрайство
Почаївська Успенська лавра
Фото: Вікіпедія

На Тернопільщині у Почаївській лаврі проводять обшуки у справі про шахрайство, передає Укрінформ із посиланням на місцеву поліцію. 

"Співробітники слідчого відділу Кременецького районного відділу поліції ГУ Нацполіції у Тернопільській області в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке відкрите за ознаками здійснення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою - ред.) проводять обшуки на території Почаївської лаври, зокрема вилучають документи", – повідомив речник ГУ Нацполіції у Тернопільській області Сергій Крета.

Процесуальний супровід у даному кримінальному провадженні здійснюють працівники Кременецького районного відділу Управління СБУ у Тернопільській області.

На початку цього року УПЦ МП намагалась уникнути перевірки в рамках інвентаризації у Почаївській лаврі.
Теми: ,
