Він фотографував енергооб’єкти та місця, де могли перебувати українські військові.

Служба безпеки України затримала жителя Полтавської області, підозрюваного у співпраці з російською спецслужбою.

За даними слідства, він збирав координати об’єктів у Миргороді для підготовки ракетного удару по енергетичній та оборонній інфраструктурі.

За версією слідчих, чоловіка завербували представники ФСБ через месенджер Telegram. Він фотографував енергооб’єкти та місця, де могли перебувати українські військові, а отримані дані передавав куратору з Псковської області Росії.

Правоохоронці затримали його під час фотографування однієї з локацій Сил оборони. Під час обшуку у підозрюваного вилучили смартфон із доказами передачі інформації.

Затриманому повідомили про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.