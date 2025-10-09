«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
СБУ затримала мешканця Полтавщини, який передавав дані ФСБ для ударів по Миргороду

Він фотографував енергооб’єкти та місця, де могли перебувати українські військові.

СБУ затримала мешканця Полтавщини, який передавав дані ФСБ для ударів по Миргороду
Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала жителя Полтавської області, підозрюваного у співпраці з російською спецслужбою. 

За даними слідства, він збирав координати об’єктів у Миргороді для підготовки ракетного удару по енергетичній та оборонній інфраструктурі.

За версією слідчих, чоловіка завербували представники ФСБ через месенджер Telegram. Він фотографував енергооб’єкти та місця, де могли перебувати українські військові, а отримані дані передавав куратору з Псковської області Росії.

Правоохоронці затримали його під час фотографування однієї з локацій Сил оборони. Під час обшуку у підозрюваного вилучили смартфон із доказами передачі інформації.

Затриманому повідомили про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
