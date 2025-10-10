Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Зимова кампанія України
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Росіяни вбили мешканця Херсонщини і ще шістьох поранили

Від російських обстрілів постраждали 28 населених пукнтів. 

На Херсонщині через російську агресію 1 людина загинула, ще 6 дістали поранення. Від російських обстрілів постраждали 28 населених пунктів. 

Про це написав начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Херсон, Станіслав, Берислав, Золота Балка, Білозерка, Українка, Кізомис, Новодмитрівка, Інгулець, Новоолександрівка, Антонівка, Софіївка, Ромашкове, Садове, Комишани, Придніпровське, Велетенське, Бургунка, Веселе, Гаврилівка, Дудчани, Львове, Милове, Новотягинка, Осокорівка, Понятівка, Токарівка та Тягинка.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили  9 приватних та 5 багатоквартирних будинків. 

Також окупанти понівечили будівлю банку, магазин, гараж та приватні автомобілі. 

  • Нещодавно в лікарні помер поранений росіянами мешканець Херсонщини.
