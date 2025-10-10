Росіяни вбили мешканця Херсонщини і ще шістьох поранили

На Херсонщині через російську агресію 1 людина загинула, ще 6 дістали поранення. Від російських обстрілів постраждали 28 населених пунктів.

Про це написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Херсон, Станіслав, Берислав, Золота Балка, Білозерка, Українка, Кізомис, Новодмитрівка, Інгулець, Новоолександрівка, Антонівка, Софіївка, Ромашкове, Садове, Комишани, Придніпровське, Велетенське, Бургунка, Веселе, Гаврилівка, Дудчани, Львове, Милове, Новотягинка, Осокорівка, Понятівка, Токарівка та Тягинка.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 9 приватних та 5 багатоквартирних будинків.

Також окупанти понівечили будівлю банку, магазин, гараж та приватні автомобілі.