У лікарні помер поранений росіянами мешканець Херсонщини

У Херсонській області помер раніше поранений росіянами мирний мешканець.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У лікарні помер тяжкопоранений житель Білозерки, котрий раніше постраждав через обстріл російських окупантів.

“Медики до останнього боролися за життя 58-річного чоловіка. Однак травми виявилися надто тяжкими”, - написав Прокудін.