У лікарні помер поранений росіянами мешканець Херсонщини

У Херсонській області помер раніше поранений росіянами мирний мешканець.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
У лікарні помер тяжкопоранений житель Білозерки, котрий раніше постраждав через обстріл російських окупантів.
“Медики до останнього боролися за життя 58-річного чоловіка. Однак травми виявилися надто тяжкими”, - написав Прокудін.
- Російські окупаційні війська атакували з дрона двох жителів Херсона у Центральному районі. Внаслідок скидання вибухівки з ворожого БпЛА постраждали чоловіки, 54 та 49 років. Вони дістали вибухові та черепно-мозкові травми, контузії.