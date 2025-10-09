Українка намагалась вивезти близько $1 млн під капотом автівки

Гроші та авто, облаштоване для їх незаконного переміщення, вилучено.

Митники під час огляду знайшли $970 тисяч у моторному відсіку автомобіля.

Про це повідомила пресслужба Державної митної служби.

"Сьогодні, 9 жовтня, до пункту пропуску "Порубне - Сірет" прибув автомобіль під керуванням громадянки України. У процесі проведення митного огляду даного транспортного засобу в моторному відсіку було виявлено приховані валютні цінності, що були розміщені в спеціально виготовленому схроні. Загалом жінка намагалася приховати $970 тис., що за курсом Нацбанку становить 40 млн 160 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

Наразі митники документують дане порушення за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу. Валютні кошти та авто, облаштоване для їх незаконного переміщення, вилучено.

Додатково буде направлено повідомлення про діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення, до ТУ БЕБ у Чернівецькій області.