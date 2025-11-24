Правоохоронці викрили спробу вивезення за кордон понад 1 500 кубометрів ділової соснової деревини, замаскованої під паливні дрова.
Як зазначають в Офісі генпрокурора, під виглядом дров приватне підприємство намагалося вивезти до Румунії у 17 вагонах якісну соснову деревину, експорт якої заборонений.
Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора за підтримки СБУ, Держмитслужби та БЕБ затримала вантаж "на гарячому".
Підприємство, знаючи про заборону експорту паливної деревини, яка набрала чинності з 21 листопада 2025 року, завантажило деревину у вагони на Київщині.
Поглиблений митний огляд показав, що замість дров експортували ділову сосну. На території чотирьох областей тривають перевірки ще 8 вагонів. У вже оглянутих 9 вагонах виявлено понад 2 000 колод ділової сосни діаметром 15–54 см, об’ємом 165 куб. м та вартістю понад 1 млн грн.
За фактом відкрито досудове розслідування за ч. 2 ст. 201-1 КК України — контрабанда лісоматеріалів, заборонених до вивезення за межі України.