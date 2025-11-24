Правоохоронці викрили спробу вивезення за кордон понад 1 500 кубометрів ділової соснової деревини, замаскованої під паливні дрова.

Фото: ОГП

Як зазначають в Офісі генпрокурора, під виглядом дров приватне підприємство намагалося вивезти до Румунії у 17 вагонах якісну соснову деревину, експорт якої заборонений.

Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора за підтримки СБУ, Держмитслужби та БЕБ затримала вантаж "на гарячому".

Фото: ОГП

Підприємство, знаючи про заборону експорту паливної деревини, яка набрала чинності з 21 листопада 2025 року, завантажило деревину у вагони на Київщині.

Поглиблений митний огляд показав, що замість дров експортували ділову сосну. На території чотирьох областей тривають перевірки ще 8 вагонів. У вже оглянутих 9 вагонах виявлено понад 2 000 колод ділової сосни діаметром 15–54 см, об’ємом 165 куб. м та вартістю понад 1 млн грн.

Фото: ОГП

За фактом відкрито досудове розслідування за ч. 2 ст. 201-1 КК України — контрабанда лісоматеріалів, заборонених до вивезення за межі України.