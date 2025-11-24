Оплата, контракти та логістика відбувається через "Агенцію оборонних закупівель".

ЗСУ отримали перші 100 тисяч FPV-дронів через DOT-Chain Defence. Майже третина — на оптоволокні.

Про це повідомляє міністр оборони Денис Шмигаль.

Як зазначає глава Міноборони, на маркетплейсі підрозділи ЗСУ самостійно обирають серед понад 180 моделей FPV-дронів від 40 компаній-виробників саме те, що їм потрібно. Це гарантує максимально точне забезпечення потреб на фронті.

"Це яскравий приклад того, як технології та інноваційний підхід Міноборони руйнують бюрократію та зміцнюють наші Сили оборони", — підкреслює Шмигаль.

"Бюрократія — виключена. Середній термін доставки FPV-дронів становить лише 7 днів. Оплату, контракти та логістику бере на себе "Агенція оборонних закупівель" Міноборони України", — каже Міністр.