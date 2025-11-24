Росіяни атакували енергоінфраструктуру чотирьох областей, знеструмлені десятки тисяч абонентів

У всіх регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Під час відключення електроенергії внаслідок російського обстрілу в Харкові, 8 листопада 2025 року.

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Донецької, Харківської, Чернігівської та Дніпропетровської областей.

Як повідомили у Міненерго, найскладніша ситуація на Дніпропетровщині. Там без світла – понад 60 тисяч споживачів. На Харківщині через атаку знеструмлено ще близько 10 тисяч абонентів. Енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні можна дізнатися на сторінках обленерго.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок несприятливих погодних умов є знеструмлення у 45 населених пунктах на Львівщині. Заживлення усіх знеструмлених споживачів очікується до кінця доби.