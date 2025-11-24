Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
ГоловнаЕкономікаДержава

Росіяни атакували енергоінфраструктуру чотирьох областей, знеструмлені десятки тисяч абонентів

У всіх регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Росіяни атакували енергоінфраструктуру чотирьох областей, знеструмлені десятки тисяч абонентів
Під час відключення електроенергії внаслідок російського обстрілу в Харкові, 8 листопада 2025 року.
Фото: EPA/UPG

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Донецької, Харківської, Чернігівської та Дніпропетровської областей. 

Як повідомили у Міненерго, найскладніша ситуація на Дніпропетровщині. Там без світла – понад 60 тисяч споживачів. На Харківщині через атаку знеструмлено ще близько 10 тисяч абонентів. Енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. 

Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні можна дізнатися на сторінках обленерго.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", – йдеться у повідомленні. 

Внаслідок несприятливих погодних умов є знеструмлення у 45 населених пунктах на Львівщині. Заживлення усіх знеструмлених споживачів очікується до кінця доби. 
﻿
