Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
На зустрічі "Слуги народу" із Зеленським "Міндіч" та "Алібаба" не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Київ. Скасована прем’єра
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Укренерго: завтра по всій Україні діятимуть графіки відключень світла

Графіки погодинних відключень діятимуть від 0,5 до 2,5 черг.

Фото: Чернігівська ОДА

Завтра, 25 листопада, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії для побутових споживачів і промисловості.

Про це повідомляє Укренерго.

Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Графіки погодинних відключень — з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 2,5 черг;

Графіки обмеження потужності для промислових споживачів — з 00:00 до 23:59.

Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. "Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — наголошують в енергокомпанії.
