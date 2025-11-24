Свириденко: власні доходи Держбюджету цьогоріч зросли на 25%

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко на 15-ому засіданні Керівного комітету Української платформи донорів в Києві поінформувала партнерів про позитивну динаміку економіки. Цього року власні доходи Державного бюджету зросли на 25%.
Про це Свириденко повідомила у Телеграм.
"Рада вітати наших партнерів і друзів України на 15-ому засіданні Керівного комітету Української платформи донорів. Цей представницький майданчик став ефективним механізмом для координації бюджетної підтримки, відбудови, розвитку приватних інвестицій та впровадження реформ. Зустріч у такому складі відбувається цього року в Києві вже вдруге, і для нас це важливий знак єдності наших партнерів з Україною", — ідеться у повідомленні.
Глава уряду відзначила позитивну динаміку української економіки, за її словами, цього року власні доходи Державного бюджету зросли на 25%.
"Разом з міністрами поінформували учасників заходу про кроки, яких Уряд вживає для перезавантаження управління державними підприємствами в енергетичній та оборонній сферах. Окреслили пріоритети політики уряду, зокрема забезпечення енергетичної стійкості, розвиток ветеранської політики, створення Ветеранського фонду із залученням іноземних внесків", — ідеться у повідомленні.
Коштом державного бюджету через Агентство відновлення вже відновлено водогони у Миколаєві та Кривому Розі, відкрито першу євроколію з Ужгорода та продовжуються інші ключові інфраструктурні проєкти.
Глава уряду подякувала країнам-учасницям Донорської платформи за ефективну співпрацю та фінансову підтримку України.
- Уряд передбачив у проєкті бюджету на 2026 рік 10,6 млрд грн дотацій для прифронтових територій та 30,9 млрд грн на підтримку територій, які втратили доходи через війну.