Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
На зустрічі "Слуги народу" із Зеленським "Міндіч" та "Алібаба" не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Київ. Скасована прем'єра
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
ГоловнаЕкономікаДержава

Свириденко: власні доходи Держбюджету цьогоріч зросли на 25%

У Києві відбулося 15-те засіданні Керівного комітету Української платформи донорів. 

Свириденко: власні доходи Держбюджету цьогоріч зросли на 25%
прем'єр-міністр Юлія Свириденко
Фото: тг-канал Юлії Свириденко

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко на 15-ому засіданні Керівного комітету Української платформи донорів в Києві поінформувала партнерів про позитивну динаміку економіки. Цього року власні доходи Державного бюджету зросли на 25%.

Про це Свириденко повідомила у Телеграм.

"Рада вітати наших партнерів і друзів України на 15-ому засіданні Керівного комітету Української платформи донорів. Цей представницький майданчик став ефективним механізмом для координації бюджетної підтримки, відбудови, розвитку приватних інвестицій та впровадження реформ. Зустріч у такому складі відбувається цього року в Києві вже вдруге, і для нас це важливий знак єдності наших партнерів з Україною", — ідеться у повідомленні.

Глава уряду відзначила позитивну динаміку української економіки, за її словами, цього року власні доходи Державного бюджету зросли на 25%.

"Разом з міністрами поінформували учасників заходу про кроки, яких Уряд вживає для перезавантаження управління державними підприємствами в енергетичній та оборонній сферах. Окреслили пріоритети політики уряду, зокрема забезпечення енергетичної стійкості, розвиток ветеранської політики, створення Ветеранського фонду із залученням іноземних внесків", — ідеться у повідомленні.

Коштом державного бюджету через Агентство відновлення вже відновлено водогони у Миколаєві та Кривому Розі, відкрито першу євроколію з Ужгорода та продовжуються інші ключові інфраструктурні проєкти.

Глава уряду подякувала країнам-учасницям Донорської платформи за ефективну співпрацю та фінансову підтримку України.
