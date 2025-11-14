До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Свириденко: у проєкті бюджету на 2026 рік уряд передбачив 10,6 млрд грн дотацій для прифронтових територій

Також передбачено 30,9 млрд грн на підтримку територій, які втратили доходи через війну.

Свириденко: у проєкті бюджету на 2026 рік уряд передбачив 10,6 млрд грн дотацій для прифронтових територій
Юлія Свириденко
Фото: Юлія Свириденко

Уряд передбачив у проєкті бюджету на 2026 рік 10,6 млрд грн дотацій для прифронтових територій та 30,9 млрд грн на підтримку територій, які втратили доходи через війну. Також передбачено збільшення зарплат медикам прифронтових регіонів

Про це Юлія Свириденко написала у Телеграм.

Глава українського уряду провела нараду з керівниками обласних військових адміністрацій прифронтових регіонів. "Синхронізували позиції щодо результатів попередньої роботи та обговорили подальші кроки".

Ключовими питаннями під час наради стали забезпечення громад необхідними ресурсами на період опалювального сезону та інші. 

"Підтримка прифронтових регіонів продовжує бути пріоритетом Уряду. Нам важливо забезпечити підтримку прифронтових регіонів як у цьому році, так і передбачити підтримку на наступний рік", — наголошує Свириденко. 

За словами глави уряду, у проєкті бюджету на 2026 рік передбачено додаткові кошти для прифронтових територій, сумарно 10,6 млрд грн дотацій і 30,9 млрд грн на підтримку територій, які втратили доходи у зв'язку з повномасштабним вторгненням. 

Крім того, уряд заклав у проєкті бюджету збільшення зарплат лікарів первинної та екстреної медичної допомоги і медикам прифронтових регіонів, завдяки збільшенню фінансування програми медичних гарантій до 191,6 млрд грн.
