Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаЕкономікаДержава

Сьогодні завершується прийом заявок на "Пакунок школяра"-2025

Щоб встигнути сьогодні це зробити, потрібно скористатися застосунком Дія.

Сьогодні завершується прийом заявок на "Пакунок школяра"-2025
Ілюстративне фото
Фото: надане Віктором Кругловим

Сьогодні, 15 листопада, завершується прийом заявок на державну програму "Пакунок школяра"-2025.

Як розповіли у Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України, після цієї дати прийом нових заяв припиняється, але опрацювання вже поданих заяв продовжиться.

"Зважаючи на те, що сьогодні субота та вихідний день, єдиний спосіб подати заяву — скористатися застосунком Дія. Щоб оформити її онлайн, потрібно мати в Дії ID-картку або закордонний паспорт та верифікований податковий номер (РНОКПП)", – зазначили у відомстві. 

Для цього необхідно відкрити розділ "сервіси", зайти у "допомога від держави" і вибрати "пакунок школяра".

  • Оберіть дитину, на яку оформлюєте заяву.
  • Виберіть або відкрийте Дія.Картку для виплат.
  • Перевірте дані та підпишіть заяву Дія.Підписом.

Кошти надходять на Дія.Картку, і розраховуватися нею можна безготівково у фізичних чи інтернет-магазинах. Зокрема, 27 тисяч торгових точок, де гарантовано приймають оплату "Пакунком школяра", розміщені на спеціальній платформі. Кошти потрібно використати протягом 180 днів.

"Пакунок школяра" – це одноразова допомога родинам першокласників у розмірі 5 000 грн, яку можна витрачати на все необхідне для навчання. А саме: канцелярію, книги, дитячий одяг та взуття. За статистикою програми, найчастіше українські родини купують одяг.

Бюджет програми сягає 1,22 млрд гривень. Станом на 15 листопада вона виконана на 84%. Загальна сума виплат перевищила мільярд гривень і надана майже 202 тисячам родин. Вони вже використали понад 730 млн гривень на усі товари.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies