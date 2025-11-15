Сьогодні завершується прийом заявок на "Пакунок школяра"-2025

Щоб встигнути сьогодні це зробити, потрібно скористатися застосунком Дія.

Сьогодні, 15 листопада, завершується прийом заявок на державну програму "Пакунок школяра"-2025.

Як розповіли у Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України, після цієї дати прийом нових заяв припиняється, але опрацювання вже поданих заяв продовжиться.

"Зважаючи на те, що сьогодні субота та вихідний день, єдиний спосіб подати заяву — скористатися застосунком Дія. Щоб оформити її онлайн, потрібно мати в Дії ID-картку або закордонний паспорт та верифікований податковий номер (РНОКПП)", – зазначили у відомстві.

Для цього необхідно відкрити розділ "сервіси", зайти у "допомога від держави" і вибрати "пакунок школяра".

Оберіть дитину, на яку оформлюєте заяву.

Виберіть або відкрийте Дія.Картку для виплат.

Перевірте дані та підпишіть заяву Дія.Підписом.

Кошти надходять на Дія.Картку, і розраховуватися нею можна безготівково у фізичних чи інтернет-магазинах. Зокрема, 27 тисяч торгових точок, де гарантовано приймають оплату "Пакунком школяра", розміщені на спеціальній платформі. Кошти потрібно використати протягом 180 днів.

"Пакунок школяра" – це одноразова допомога родинам першокласників у розмірі 5 000 грн, яку можна витрачати на все необхідне для навчання. А саме: канцелярію, книги, дитячий одяг та взуття. За статистикою програми, найчастіше українські родини купують одяг.

Бюджет програми сягає 1,22 млрд гривень. Станом на 15 листопада вона виконана на 84%. Загальна сума виплат перевищила мільярд гривень і надана майже 202 тисячам родин. Вони вже використали понад 730 млн гривень на усі товари.