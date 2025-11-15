За перші дві години українці подали пів мільйона заявок на "зимову підтримку"

Сьогодні, 15 листопада, стартувала реєстрація на участь у програмі "Зимова підтримка". За перші дві години прийому було вже пів мільйона заявок заявок. У "Дії" були труднощі із входом.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський та пресслужба "Дії".
"Кошти можна буде витратити – і не тільки в цьому році, але й в наступному році до червня – на оплату «комуналки», ліків, українських продуктів, українських книг, і, звісно, можна буде задонатити ці гроші волонтерам і фондам, які підтримують нашу українську армію", – нагадав президент.
Він додав, що оформити заявку можна через "Дію" або Укрпошту і зробити це до 24 грудня. Гроші мають надійти через 10 днів після оформлення заявки.
"Кошти на програму є, і минулого року більше 14 мільйонів українців скористалися зимовою підтримкою, тож у цьому році очікуємо теж масштабну користь від програми. Уряд України повністю виконає програму. Якщо потрібна буде додаткова підтримка, додаткове фінансування, забезпечимо", – сказав глава держави.
Зеленський додав, що сьогодні вранці "було непросто", але система витримує.
У "Дії" кажуть, що через велике навантаження реєстри можуть працювати нестабільно. У частини користувачів з’являється помилка під час входу, тому радять спробувати зайти у "Дію" трохи пізніше.
"Будуть також інші елементи зимової підтримки. Вже також зафіксовані на зиму ціни на електрику і газ для людей. Фінансування на імпорт газу забезпечимо, резерви обладнання для ремонтів після російських ударів збільшуємо, і Кабінет Міністрів України має все це представити суспільству – всі важливі деталі", – розповів президент.
- Відсьогодні усі громадяни України, які перебувають на території країни, можуть подати заявку на разову грошову допомогу в розмірі 1000 грн. Заявку на дітей подають батьки або опікуни.
- Укрпошта забезпечить доставку та використання виплат за програмою "Зимова підтримка 2025" по всій Україні, включно з прифронтовими регіонами.
- Ця ініціатива — частина комплексного пакета рішень. Програма включає можливості отримати одноразові виплати 1000 грн для всіх українців, 6500 грн для особливо вразливих категорій, скористатися безкоштовними квитками за програмою "3000 кілометрів" від Укрзалізниці.