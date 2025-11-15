За перші дві години українці подали пів мільйона заявок на "зимову підтримку"

Сьогодні, 15 листопада, стартувала реєстрація на участь у програмі "Зимова підтримка". За перші дві години прийому було вже пів мільйона заявок заявок. У "Дії" були труднощі із входом.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський та пресслужба "Дії".

"Кошти можна буде витратити – і не тільки в цьому році, але й в наступному році до червня – на оплату «комуналки», ліків, українських продуктів, українських книг, і, звісно, можна буде задонатити ці гроші волонтерам і фондам, які підтримують нашу українську армію", – нагадав президент.

Він додав, що оформити заявку можна через "Дію" або Укрпошту і зробити це до 24 грудня. Гроші мають надійти через 10 днів після оформлення заявки.

"Кошти на програму є, і минулого року більше 14 мільйонів українців скористалися зимовою підтримкою, тож у цьому році очікуємо теж масштабну користь від програми. Уряд України повністю виконає програму. Якщо потрібна буде додаткова підтримка, додаткове фінансування, забезпечимо", – сказав глава держави.

Зеленський додав, що сьогодні вранці "було непросто", але система витримує.

У "Дії" кажуть, що через велике навантаження реєстри можуть працювати нестабільно. У частини користувачів з’являється помилка під час входу, тому радять спробувати зайти у "Дію" трохи пізніше.

"Будуть також інші елементи зимової підтримки. Вже також зафіксовані на зиму ціни на електрику і газ для людей. Фінансування на імпорт газу забезпечимо, резерви обладнання для ремонтів після російських ударів збільшуємо, і Кабінет Міністрів України має все це представити суспільству – всі важливі деталі", – розповів президент.