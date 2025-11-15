Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
За перші дві години українці подали пів мільйона заявок на "зимову підтримку"

Гроші мають надійти через 10 днів після оформлення заявки. 

Сьогодні, 15 листопада, стартувала реєстрація на участь у програмі "Зимова підтримка". За перші дві години прийому було вже пів мільйона заявок заявок. У "Дії" були труднощі із входом.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський та пресслужба "Дії"

"Кошти можна буде витратити – і не тільки в цьому році, але й в наступному році до червня – на оплату «комуналки», ліків, українських продуктів, українських книг, і, звісно, можна буде задонатити ці гроші волонтерам і фондам, які підтримують нашу українську армію", – нагадав президент. 

Він додав, що оформити заявку можна через "Дію" або Укрпошту і зробити це до 24 грудня. Гроші мають надійти через 10 днів після оформлення заявки.

"Кошти на програму є, і минулого року більше 14 мільйонів українців скористалися зимовою підтримкою, тож у цьому році очікуємо теж масштабну користь від програми. Уряд України повністю виконає програму. Якщо потрібна буде додаткова підтримка, додаткове фінансування, забезпечимо", – сказав глава держави. 

Зеленський додав, що сьогодні вранці "було непросто", але система витримує. 

У "Дії" кажуть, що через велике навантаження реєстри можуть працювати нестабільно. У частини користувачів з’являється помилка під час входу, тому радять спробувати зайти у "Дію" трохи пізніше. 

"Будуть також інші елементи зимової підтримки. Вже також зафіксовані на зиму ціни на електрику і газ для людей. Фінансування на імпорт газу забезпечимо, резерви обладнання для ремонтів після російських ударів збільшуємо, і Кабінет Міністрів України має все це представити суспільству – всі важливі деталі", – розповів президент. 

  • Відсьогодні усі громадяни України, які перебувають на території країни, можуть подати заявку на разову грошову допомогу в розмірі 1000 грн. Заявку на дітей подають батьки або опікуни.
  • Укрпошта забезпечить доставку та використання виплат за програмою "Зимова підтримка 2025" по всій Україні, включно з прифронтовими регіонами.
  • Ця ініціатива — частина комплексного пакета рішень. Програма включає можливості отримати одноразові виплати 1000 грн для всіх українців, 6500 грн для особливо вразливих категорій, скористатися безкоштовними квитками за програмою "3000 кілометрів" від Укрзалізниці. 
