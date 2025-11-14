База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Бізнес

Укроборонпром співпрацюватиме з американською Amphenol

Взаємодія включатиме промислову кооперацію, локалізацію виробництва і трансфер технологій.

Фото: Telegram/Герман Сметанін

«Укробронпром» підписав меморандум про співпрацю з американською компанією Amphenol. 

Про це повідомив генеральний директор «Укроборонпрому» Герман Сметанін.

За його словами, документ, підприємства хочуть посилити виробничі спроможностей оборонні через нові стратегічні партнерства.

Меморандум передбачає розширення двосторонньої співпраці у сфері електроніки, компонентів та суміжних технологій. Сметанін наголосив, що Amphenol є одним із найбільших світових виробників електронних систем і засобів зв’язку, а партнерство з такою компанією дозволить вдосконалити як продукцію, так і процеси виготовлення озброєння та військової техніки.

За словами керівника Укроборонпрому, майбутня взаємодія включатиме промислову кооперацію, локалізацію виробництва і трансфер технологій.
