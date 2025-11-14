Укроборонпром співпрацюватиме з американською Amphenol

«Укробронпром» підписав меморандум про співпрацю з американською компанією Amphenol.
Про це повідомив генеральний директор «Укроборонпрому» Герман Сметанін.
За його словами, документ, підприємства хочуть посилити виробничі спроможностей оборонні через нові стратегічні партнерства.
Меморандум передбачає розширення двосторонньої співпраці у сфері електроніки, компонентів та суміжних технологій. Сметанін наголосив, що Amphenol є одним із найбільших світових виробників електронних систем і засобів зв’язку, а партнерство з такою компанією дозволить вдосконалити як продукцію, так і процеси виготовлення озброєння та військової техніки.
За словами керівника Укроборонпрому, майбутня взаємодія включатиме промислову кооперацію, локалізацію виробництва і трансфер технологій.