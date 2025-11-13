З них €4,1 млрд у межах механізму ERA Loans — завершальний транш у рамках програми на €18 млрд. Ще €1,8 млрд — у межах Ukraine Facility.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що Україна отримала €5,9 млрд від Європейського Союзу.

€4,1 млрд у межах механізму ERA Loans — завершальний транш у рамках програми на €18 млрд, профінансованої з прибутків від заморожених російських активів.

“Це – приклад того, як росія починає платити за свої злочини. І водночас — сигнал європейської солідарності та рішучості підтримувати нашу здатність вистояти”, – зазначила Свириденко.

€1,8 млрд — у межах Ukraine Facility. Як зазначає Свириденко, це підтвердження, що Україна впевнено рухається шляхом реформ і європейської інтеграції.

“Обидва рішення — результат стратегічного партнерства та довіри між Україною та Європейським Союзом”, — написала прем’єр.

Очільниця уряду зауважила, що це допомагає зберегти макрофінансову стабільність навіть в умовах викликів війни — найбільшої у Європі з часів Другої світової.

“Ці кошти про врятовані життя, відновлену інфраструктуру, зміцнену економіку. Це означає, що більше внутрішніх ресурсів ми можемо спрямовувати на головне — оборону. Європа стоїть поруч з Україною. Агресор обов’язково заплатить. Справедливість переможе”, — запевнила Свириденко.